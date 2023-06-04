Последней версией браузера станет Firefox 115.

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Компания Mozilla сообщила, что версия браузера Firefox 115 станет последней, которая будет поддерживать Windows 7, 8 и 8.1, а также macOS 10.12, macOS 10.13 и macOS 10.14. Сообщается, что пользователи будут получать обновления безопасности вплоть до сентября 2024 года.

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Напомни, браузер Firefox 115 должен выйти в июле 2023 года. После этого события пользователи интернет-обозревателя смогут обновлять программу в рамках программ Extended Support Release и Long-term Support.

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В самой Mozilla подчеркнули, что поддержка старых ОС прекратится в том числе из-за того, что раньше от неё отказалась сама Microsoft. Напомним, сильно раньше от поддержки устаревших Windows 7, 8 и 8.1 ранее отказались разработчики браузеров Google Chrome и Microsoft Edge.