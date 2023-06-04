Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 18, которая поддерживает языки программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, Javascript и Groovy.
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Список ключевых изменений и нововведений прилагается:
- расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol);
- улучшена поддержка системы сборки Gradle. Набор инструментов также обновлён до версии 8.1 с поддержкой JDK 20;
- добавлена поддержка JDK для проектов на базе Java, реализован обработчик больших строк;
- добавлена начальная реализация окружения для разработки проектов на языке Rust;
- поддержка платформы Glassfish 7.0.x и поддержка JPA 3.1 из Jakarta EE10;
- в окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, которые появились в новых версия PHP;
- в редактор кода была добавлена начальная поддержка HCL, также добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Go;
- улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версии 3.9.1. Добавлены настройки для загрузки внешнего индекса. Улучшено определение выполнения maven в многопоточном режиме. Добавлена возможность запуска тестов из произвольного каталога;
- в окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обновлены шаблоны HTML5, улучшена обработка публичных и закрытых полей в JavaScript-классах.
Уже сейчас готовые сборки сформированы для Linux (flatpack, snap), Windows и macOS.