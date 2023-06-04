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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз среды разработки Apache NetBeans 18
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Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 18, которая поддерживает языки программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, Javascript и Groovy.

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Список ключевых изменений и нововведений прилагается:

  • расширены возможности, связанные с использованием серверов LSP (Language Server Protocol);
  • улучшена поддержка системы сборки Gradle. Набор инструментов также обновлён до версии 8.1 с поддержкой JDK 20;
  • добавлена поддержка JDK для проектов на базе Java, реализован обработчик больших строк;
  • добавлена начальная реализация окружения для разработки проектов на языке Rust;
  • поддержка платформы Glassfish 7.0.x и поддержка JPA 3.1 из Jakarta EE10;
  • в окружении для языка PHP улучшена поддержка возможностей, которые появились в новых версия PHP;
  • в редактор кода была добавлена начальная поддержка HCL, также добавлена поддержка подсветки синтаксиса для кода на языке Go;
  • улучшена поддержка системы сборки Maven. Встроенный инструментарий maven обновлён до версии 3.9.1. Добавлены настройки для загрузки внешнего индекса. Улучшено определение выполнения maven в многопоточном режиме. Добавлена возможность запуска тестов из произвольного каталога;
  • в окружении для web-проектов улучшена поддержка CSS, обновлены шаблоны HTML5, улучшена обработка публичных и закрытых полей в JavaScript-классах.
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Уже сейчас готовые сборки сформированы для Linux (flatpack, snap), Windows и macOS.

#apache software foundation #apache netbeans 18
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