Кадровые чистки вышли на новый уровень.

Казалось бы, с приходом на пост генерального директора наёмного менеджера в лице Линды Яккарино (Linda Yaccarino), которая обладает обширным опытом работы в сфере медийной рекламы, дела у компании должны пойти на поправку, но пока нам приходится наблюдать исход руководителей более низкого уровня. По информации Reuters, отвечавший в Twitter за репутацию торговой марки и качество рекламы Эй-Джи Браун (AJ Brown), принял решение покинуть компанию.

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Источник изображения: Reuters

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Напомним, что недавно после нескольких месяцев работы в Twitter со своего поста ушла Элла Ирвин (Ella Irwin, на фото выше), отвечавшая в компании за безопасность и модерацию контента. Браун отвечал в социальной сети за взаимодействие с рекламодателями и предотвращение появления их рекламы рядом с токсичным контентом. По сути, оба руководителя стремились привлекать на страницы Twitter рекламодателей, которые после покупки компании Илоном Маском (Elon Musk) в конце октября настороженно относились к проводимым им реформам. Их отставка явно не поможет быстрее восстановить доверие клиентов Twitter на этом направлении.