В прошлом году представители российской власти чуть ли не каждый день пугали народ тем, что популярнейший видеохостинг YouTube заблокируют, поскольку он активно применяется для антироссийской пропаганды и распространения фейков о специальной военной операции. Впоследствии, осознав, что прежде чем что-то блокировать, неплохо бы сначала создать аналог, а в отношении YouTube «аналоговый» поезд давно ушёл, разговоры о блокировке видеохостинга от Google утихли.
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И вот, сегодня зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин решил успокоить россиян, заявив, что блокировка YouTube не просто нецелесообразна в условиях его безальтернативности, но и попросту невозможна, поскольку, по словам Горелкина, Google «годами встраивался в нашу инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране».
Сам YouTube Горелкин при этом назвал враждебным ресурсом. Подразумевая, очевидно, что он находится вне российской юрисдикции. В настоящее время, добавил депутат, в России ждут завершения тестового режима работы сервиса VK Видео. Также Горелкин посоветовал россиянам публиковать свои материалы как на YouTube, так и дублировать их в Дзен и в VK, постепенно перемещая контент именно на отечественные площадки.
Хотя YouTube, безусловно, применяется в целях антироссийской пропаганды, но не стоит забывать и о том, что на нём также работают и независимые, неангажированные журналисты. Вообще, YouTube — это всего-навсего инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться, соблюдая информационную гигиену. В конце концов, и кухонный нож можно использовать как для отрезания ломтя хлеба, так и для противоправных осудительных действий; не нож же в этом виноват, правильно?