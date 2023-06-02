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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Госдуме YouTube назвали враждебным, но безальтернативным ресурсом, блокировка которого сейчас невозможна
YouTube — он как нож: просто инструмент. Зависит от того, с какой целью его использовать.
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В прошлом году представители российской власти чуть ли не каждый день пугали народ тем, что популярнейший видеохостинг YouTube заблокируют, поскольку он активно применяется для антироссийской пропаганды и распространения фейков о специальной военной операции. Впоследствии, осознав, что прежде чем что-то блокировать, неплохо бы сначала создать аналог, а в отношении YouTube «аналоговый» поезд давно ушёл, разговоры о блокировке видеохостинга от Google утихли.

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И вот, сегодня зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин решил успокоить россиян, заявив, что блокировка YouTube не просто нецелесообразна в условиях его безальтернативности, но и попросту невозможна, поскольку, по словам Горелкина, Google «годами встраивался в нашу инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране».

Сам YouTube Горелкин при этом назвал враждебным ресурсом. Подразумевая, очевидно, что он находится вне российской юрисдикции. В настоящее время, добавил депутат, в России ждут завершения тестового режима работы сервиса VK Видео. Также Горелкин посоветовал россиянам публиковать свои материалы как на YouTube, так и дублировать их в Дзен и в VK, постепенно перемещая контент именно на отечественные площадки.

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Хотя YouTube, безусловно, применяется в целях антироссийской пропаганды, но не стоит забывать и о том, что на нём также работают и независимые, неангажированные журналисты. Вообще, YouTube — это всего-навсего инструмент, которым надо уметь правильно пользоваться, соблюдая информационную гигиену. В конце концов, и кухонный нож можно использовать как для отрезания ломтя хлеба, так и для противоправных осудительных действий; не нож же в этом виноват, правильно?

#россия #google #youtube
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