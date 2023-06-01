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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Данные отчёта: продажи в App Store в 2022 году выросли на 29 %
Объём продаж перевалил за $1,1 трлн.
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Перед важным профильным мероприятием Worldwide Developer Conference (WWDC), которое должно начаться уже на будущей неделе, компания Apple опубликовала итоговый отчёт с экономическими показателями магазина приложений App Store. Если коротко, дела у купертинцев идут очень хорошо: суммарный объём продаж составил $1,1 трлн.

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$1,1 трлн — это $910 млрд по расчётам и продажам «физических» товаров и услуг, ещё на $109 млрд приходится реклама в приложениях, а $104 млрд досталось от цифровых товаров и услуг. В своём отчёте Apple указала на тот факт, что с момента открытия платформы в 2008 году по 2022 год разработчики приложений для iOS заработали в App Store суммарно $320 млрд. А ведь ещё год назад сумма выплат была $260 млрд.

Наибольший всплеск экономической активности у разработчиков пришёлся на период с 2021 по 2022 гг. — именно тогда наблюдался рост суммы счетов и продаж на 29 %. Два предыдущих года показали рост в 27 %, а небольшие команды смогли увеличить свои доходы на 71 % в период с 2020 по 2022 гг. Если говорить про отдельно взятые регионы, то в США продажи разработчиков вышли на 80%, в Европе — на 116 %. В скором времени в Европе ситуация с продажами может измениться, поскольку Apple обязали допустить на свои мобильные платформы сторонние магазины приложений.

Apple в отчёте также указала на тот факт, что падение отдельных сегментов из-за пандемии прекратилось. Например, в приложениях для организации путешествий рост экономики составил 82 %, на приложения для такси пришлось 45 %. Также в отчётный период активный рост показали бизнес-приложения.

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Всего же с 2008 по 2022 гг. было зафиксировано 370 млрд загрузок приложений, а всего их 1,8 млн.

#apple #ios #app store #мобильные приложения
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