Он входил в топ-10 самых популярных сервисов такого рода.

Команда поддержки популярного торрент-трекера RARBG сообщила о прекращении его дальнейшей работы. Данный сервис входил в десятку самых популярных трекеров, а сообщении о его закрытии появилось на всех зеркалах сайта.

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В обращении к пользователям группа поддержки RARBG призналась, что последние два года были для них очень тяжёлыми. Так, некоторые люди из команды умерли из-за ковидных осложнений, другие до сих пор страдают от побочных эффектов и «вообще не могут работать». Свои ограничения внёс рост цена на электроэнергию в дата-центрах в Европе, а инфляция сделала ежегодные расходы просто невозможными.

Авторы признались, что из-за всех перечисленных выше причин сайт не может существовать, поскольку требует огромных расходов на своё содержание. После голосования члены команды единогласно решили, что покрывать траты из своего кармана они не могут.

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«Мы сожалеем:( Пока», — коротко попрощались создатели RARBG. Напомним, данный торрент-трекер был основан в 2008 году. Изначально он задумывался как болгарский трекер BitTorrent, поскольку буквы BG в названии означают «Болгария». Но позже сервис стал доступен для пользователей со всего мира. По данным TorrentFreak, трекер RARBG специализируется на англоязычных «высококачественных видео‑релизах, но также перечисляет другой контент, включая игры, программное обеспечение и музыку».