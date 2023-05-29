Разумеется, «разгон» тут мнимый, никакой аппаратной магии.

Компания NVIDI представила технологию ULMB 2, предназначенную для повышения чёткости изображения в динамичных играх. Презентация нового ПО состоялась в рамках выставки Computex 2023, сама технология расшифровывается как Ultra Low Motion Blur. Первое поколение ULMB было представлено ещё в 2015, но особой популярности не снискало. Совсем другая ситуация должна произойти с ULMB 2, и на это есть несколько объективных причин.

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ULMB 2 призвана уменьшить размытие картинки, где очень много резких движений. В самой NVIDIA заверили, что новая программная разработка позволит обеспечить эффективную чёткость движения до 1000 Гц и более. Технология должна оказаться особенно полезной для игроков в соревновательных проектах и киберспортивных дисциплинах.

Второе поколение ULMB позволит реализовать стробирование подсветки с максимальной частотой обновления при двукратном увеличении яркости по сравнению с предыдущей версией технологии, а также при полном отсутствии помех во время генерации изображения на экране. Специалисты компании утверждают, что таких результатов удалось добиться путём отключения подсветки в 75 % сцен, оставляя рабочий цикл в 25 % сценариев.

Для демонстрации работы новой ULMB 2 разработчики показали видео, в котором сравнивается чёткость динамичной сцены, запущенной на мониторе с частотой 480 Гц без ULMB 2 и экране 120 Гц с активированной технологией. Разницу вы можете прочувствовать сами.

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Пока ULMB 2 доступна не на всех мониторах, но уже сейчас Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN умеют это делать. Чуть позже NVIDIA обещает добавить в список поддержки ещё два монитора. Подробнее о работе ULMB 2 можно прочитать на официальном сайте «зелёных».