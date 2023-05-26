ИИ в массы — всё продолжается.

Компания Opera намерена серьёзным образом внедрить ИИ-наработки в свои продукты. В подтверждение этому было представлено Opera Aria — новая система искусственного интеллекта для браузера, использующая преимущества технологии OpenAI GPT. Пользователи могут получить доступ к Opera Aria совершенно бесплатно в новой версии браузера Opera One, про которую мы писали ранее.

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Пока доступ к Opera Aria организован только в версии Opera One для разработчиков с ранним доступом, а также в бета-версии мобильного Opera для Android. Новая система построена на собственной инфраструктуре Composer, которая использует возможности OpenAI. Разработчики утверждают, что Composer можно использовать для связи Aria с другими моделями искусственного интеллекта. Это позволит в будущем расширить её возможности.

Opera Aria пригодится для поиска информации в Сети, генеризации текста или кода, получения ответов на волнующие вопросы и других вещей. Opera Aria, как утверждают её создатели, имеет доступ к базе данных поддержки Opera, поэтому также в состоянии отвечать на любые вопросы о продуктах или сервисах Opera.