Компания «Яндекс» сообщила о внедрении большой языковой модели нового поколения в виртуального помощника — в «Алису». Теперь благодаря нейросети YandexGPT виртуальный помощник научился писать тексты и даже предлагать идеи «почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек».
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Представленная возможность работает в приложениях «Яндекса». включая браузер, а также на «Яндекс.Станции» и умных телевизорах с «Алисой». Пользователю нужно сказать: «Алиса, давай придумаем». После этого виртуальному помощнику можно ставить задачи. Предполагается, что виртуальный помощник уже сейчас в состоянии написать сценарий для выпускного, составить деловое письмо, предложить план путешествия и даже варианты подарка на свадьбу.
Разработчики из «Яндекса» подчёркивают, что пока технология работает в тестовом режиме — то есть, «Алиса» может ошибаться в фактах. Примеры работ нынешней версии помощника можно просмотреть здесь.
Встроенную в «Алису» нейросеть YandexGPT обучали на суперкомпьютерах «Яндекса», которые считаются самыми мощными в России и Восточной Европе. Само обучение проходило в два этапа. Сначала нейросеть поглощала знания о мире из общедоступных текстов — материалов книг, сайтов и статей. Эти источники были отобраны с помощью поисковых технологий «Яндекса», которые уже сейчас позволяют находить среди миллиардов документов самые полезные.
«В отличие от предыдущих языковых моделей, нейросеть YandexGPT дообучили на сотнях тысяч примеров содержательных и хорошо написанных ответов. Именно поэтому она отвечает так же просто и понятно, как знающий человек. Для сбора и подготовки таких примеров Яндекс задействовал свои технологии краудсорсинга и команду AI-тренеров.
Сегодняшний запуск — это первый шаг. Нейросеть постоянно обучается, поэтому с каждым днём Алиса будет становиться умнее. Например, сейчас она отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики, а в будущем научится учитывать контекст беседы. Яндекс будет внедрять нейросети нового поколения и в другие свои продукты, прежде всего в поиск», — делятся своими наработками создатели YandexGPT.