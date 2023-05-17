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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатели Arch Linux переводят инфраструктуру для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab
Также планируется масштабная реструктуризация репозиториев.
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Arch Linux собирается перевести инфраструктуру для разработки пакетов с системы управления версиями Subversion на Git и GitLab. Разработчики дистрибутива дали понять, что все ключевые работы будут проведены в период с 19 по 21 мая. Также в это время должна быть приостановлена публикация обновлений пакетов в репозиториях, доступ к первичным зеркалам при помощи rsync и HTTP тоже будет ограничен.

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Утверждается, что после завершения процесса перехода доступ к SVN-репозиториям Arch Linux будет закрыт, а зеркало на базе svn2git перестанет получать обновления. Разработчики дистрибутива собираются ещё провести сменить структуру репозиториев Arch Linux. Так, репозиторий testing разделится на отдельные каналы core-testing и extra-testing, а community будет перенесено в репозиторий extra.

После указанной реструктуризации проекта репозитории testing, staging и community станут пустыми. А для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев нужно изменить настройки в pacman.conf.

Переход с Subversion на Git и GitHub очень просто объяснить графиками популярности, предоставленными разработчиками двух последних систем. Так, Git считается востребованным у 94 % разработчиков, а популярность Subversion продолжает стремительно падать. В своём текущем состоянии Subversion почти не используется для обращения к GitHub — доля снизилась до 0,02 %.

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Сама Subversion была создана в 2000 году компанией Collabnet Inc., а в настоящее время поддерживается Apache Software Foundation.

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