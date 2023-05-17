Также планируется масштабная реструктуризация репозиториев.

Arch Linux собирается перевести инфраструктуру для разработки пакетов с системы управления версиями Subversion на Git и GitLab. Разработчики дистрибутива дали понять, что все ключевые работы будут проведены в период с 19 по 21 мая. Также в это время должна быть приостановлена публикация обновлений пакетов в репозиториях, доступ к первичным зеркалам при помощи rsync и HTTP тоже будет ограничен.

реклама

Утверждается, что после завершения процесса перехода доступ к SVN-репозиториям Arch Linux будет закрыт, а зеркало на базе svn2git перестанет получать обновления. Разработчики дистрибутива собираются ещё провести сменить структуру репозиториев Arch Linux. Так, репозиторий testing разделится на отдельные каналы core-testing и extra-testing, а community будет перенесено в репозиторий extra.

После указанной реструктуризации проекта репозитории testing, staging и community станут пустыми. А для продолжения нормального обновления пакетов пользователям преобразованных репозиториев нужно изменить настройки в pacman.conf.

Переход с Subversion на Git и GitHub очень просто объяснить графиками популярности, предоставленными разработчиками двух последних систем. Так, Git считается востребованным у 94 % разработчиков, а популярность Subversion продолжает стремительно падать. В своём текущем состоянии Subversion почти не используется для обращения к GitHub — доля снизилась до 0,02 %.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сама Subversion была создана в 2000 году компанией Collabnet Inc., а в настоящее время поддерживается Apache Software Foundation.