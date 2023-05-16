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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатели ИИ-бота ChatGPT запустили Shap-E — сервис для генерации 3D-моделей по текстовому описанию
Это было ожидаемо.
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Компания OpenAI, которую мы хорошо знаем по текстовому чат-боту ChatGPT, серьёзно продвинулась в вопросе преобразования текста в 3D-объекты. Именно поэтому анонс модели искусственного интеллекта Shap-E с открытым исходным кодом стал вполне закономерным событием.

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На самом деле, данная ИИ-модель в её предварительной версии была запущена ещё в декабре прошлого года. Тогда она называлась Point-E и позволяла создавать простейшие 3D-модели в виде облаков из точек. Что до новой Shap-E, то она работает значительно быстрее и умеет генерировать модели в виде «неявных функций». То есть, система машинного обучения обеспечила алгоритму умение создавать 3D-модели на основе двухмерных изображений. Полученные объекты можно использовать для работы в других приложениях.

Shap-E — это подобная на ChatGPT ИИ-модель, умеющая воспринимать текстовые запросы пользователей и создавать на их основе 3D-модели. Уже сейчас объявлено, что Shap-E умеет создавать детали механизмов, здания, скульптуры и другие вещи. Работа настроена по аналогии с ChatGPT: вводится текстовый запрос и просто получается нужны результат.

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Пока работа Shap-E по запросам пользователей не вызывает восхищения. Модели на выходе получаются слишком примитивные и низкополигональные. Но правильное начало положено, а за ним последует какая-нибудь редакция Shap-E, которая будет выдавать 3D-объекты, пригодные для печати на специальных принтерах без дополнительной обработки.

#chatgpt #openai #shap e
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