Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
На платформу «ГосТех» планируют перевести около 150 информационных госсистем
Это критически важно.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Правительство РФ раскрыло планы по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «ГосТех». Это облачное решение, предназначенное для использования в федеральных и региональных органах власти. Оно позволяет быстро и эффективно создавать различные цифровые сервисы, а также масштабировать ГИС без дополнительных трат.

реклама

В текущем году ожидается миграция на ЕЦП (единую цифровую платформу) 24 информационных систем федеральных органов власти. Что касается регионов, то они должны будут перевестись в 2024 году. Журналисты сообщают, что на новой цифровой платформе уже функционирует сервис «Федеральное имущество онлайн». С её использованием разработаны информационные сервис ФОМС. «ГосТех» должна стать средой разработки для государственных IT-компаний с целью экономии заказчиков от использования ранее уже созданных госорганами систем.

«В ближайшее время на цифровую платформу будут переведены ещё 150 информсистем. Перед внедрением в контур системы они пройдут усиленную проверку для подтверждения требуемого уровня защищённости», — подчеркнули в пресс-службе правительства. О сроках переезда будет сообщено дополнительно.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Предполагается, что развитие описанной выше платформы позволит разным ведомствам более эффективно взаимодействовать друг с другом, а гражданам — получить более удобные сервисы. На «ГосТех» сначала переедут системы, которые обеспечивают взаимодействие с гражданами, а также предоставляют госуслуги, соцподдержку, образование и здравоохранение. Само решение о переводе ГИС, которые являются объектами критической информационной инфраструктуры, должны принимать руководители отдельных ведомств.

#российское по
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сервис «Антиплагиат» теперь умеет выявлять тексты, созданные с помощью ChatGPT
«Яндекс» выручил от продажи «Дзена» более 38 млрд рублей
Минцифры собирается создать центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Если денег мало, а играть хочется — собираем недорогой игровой компьютер для новых игр 2023 года
20
Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
16
Компьютер для ленивого геймера – игровая сборка для 4К на 4 года с потенциалом апгрейда за 140 000р
7
Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства
+
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
3
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
9
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
1
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
3
Возрождение самурая: 10 игр, где вы сможете эпично рубить врагов катаной
2

Сейчас обсуждают

Chаto-B00t
13:41
Нытька, делом лучше займись, предураг. Ты сегодня свой шнобель чесал, как там твоё 3-е ухо, пiдрастает? А хромосомки у тобi усе на месте? Об исполнении - доложить!
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Midnight Sun
13:41
Кстати, "nutty" в переводе означает "чокнутый"
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Владимир Дранников
13:40
Туда им и дорога
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Chаto-B00t
13:40
Нытька, ты сегодня свой шнобель чесал, как там твоё 3-е ухо, пiдрастает? А хромосомки у тобi усе на месте?
Украинские власти заявили о 6 сбитых российских «Кинжалах», но доказательств этому нет
Nutty8743
13:39
Сегодня конашенкова и риановости праздник, можно россиянам заливать всякую физиологическую жидкость в уши аж по самые гланды... Сегодня праздник торжества лютого пи***жа... Ваш день, россияне... )))))...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Chаto-B00t
13:38
Там ещё и в селюковском аэропорту "... Жуляны ночью уничтожен Терминал В. Полностью..." Хотя, воны и так уже никуда больше года как не летают, в Египте да Эмиратах на курортах каклов нет от слова совс...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Шишенбекстор
13:38
минус франция с карты мира в исторической перспективе
Франция подтвердила готовность передать Украине дальнобойные ракеты типа Storm Shadow
Nutty8743
13:37
Ага, у конашенкова с риановости праздник, можно россиянам заливать всякую физиологическую жидкость в уши аж по самые гланды... Сегодня праздник торжества пи***жа... Ваш день, россияне... )))))))))))))...
Украинские власти заявили о 6 сбитых российских «Кинжалах», но доказательств этому нет
Отиум Отиумович
13:35
Ближайшее здание - 50 м. (со двора, ул. Академический переулок дом №18). Со стороны реки, окна жалюзованы горизонтально, на ширину проёма. Наврятли их когда-то поднимают. Просто, в светлое время суток...
Пригожин рассказал, как его проще всего ликвидировать и предложил 3 варианта на выбор
Midnight Sun
13:34
Заголовок в России: "Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T" Заголовок на Украине: "ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T уничтожили за одну ночь гиперзвуковые «Кинжалы» ...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем