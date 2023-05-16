Это критически важно.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Правительство РФ раскрыло планы по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «ГосТех». Это облачное решение, предназначенное для использования в федеральных и региональных органах власти. Оно позволяет быстро и эффективно создавать различные цифровые сервисы, а также масштабировать ГИС без дополнительных трат.

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В текущем году ожидается миграция на ЕЦП (единую цифровую платформу) 24 информационных систем федеральных органов власти. Что касается регионов, то они должны будут перевестись в 2024 году. Журналисты сообщают, что на новой цифровой платформе уже функционирует сервис «Федеральное имущество онлайн». С её использованием разработаны информационные сервис ФОМС. «ГосТех» должна стать средой разработки для государственных IT-компаний с целью экономии заказчиков от использования ранее уже созданных госорганами систем.

«В ближайшее время на цифровую платформу будут переведены ещё 150 информсистем. Перед внедрением в контур системы они пройдут усиленную проверку для подтверждения требуемого уровня защищённости», — подчеркнули в пресс-службе правительства. О сроках переезда будет сообщено дополнительно.

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Предполагается, что развитие описанной выше платформы позволит разным ведомствам более эффективно взаимодействовать друг с другом, а гражданам — получить более удобные сервисы. На «ГосТех» сначала переедут системы, которые обеспечивают взаимодействие с гражданами, а также предоставляют госуслуги, соцподдержку, образование и здравоохранение. Само решение о переводе ГИС, которые являются объектами критической информационной инфраструктуры, должны принимать руководители отдельных ведомств.