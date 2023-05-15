Однако, здравствуйте!

Популярный сервис обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат» объявил о запуске новой функции — автоматического выявления машинно-сгенерированных текстов. Новая программная новинка будет доступна всем пользователям платных версий уже в текущем месяце.

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В основу новой функции положен алгоритм, позволяющий автоматически выявлять и маркировать сгенерированные машиной фрагменты текста. Разработчики «Антиплагиата» утверждают, что это их собственный продукт, сделанный на основе многолетних исследований по обработке естественного языка (он же Natural language processing, NLP). Анонсированная функция включена в стандартную лицензию проверки текстов на обнаружение заимствований. Система проверки проводит анализ текста на наличие фрагментов, предположительно созданных при помощи моделей глубокого обучения GPT2, GPT-3 и ChatGPT. Авторы утверждают, что их механизм выявления машинного текста обучен и протестирован на большом наборе данных, что должно минимизировать рис ложного срабатывания.

Если в проверяемом документе найдутся сгенерированные фрагменты, то система «Антиплагиат» выделит их, а сам документ будет помечен как «Подозрительный». Сами же данные о найденных фрагментах текста будут доступны в полном отчёте о проверке документа, поэтому к ним легко можно будет перейти для ознакомления.

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«Нейронная сеть, создающая текст, всегда оставляет свои следы. В работе над определением сгенерированного текста разработчики компании Антиплагиат также использует алгоритмы искусственного интеллекта, естественно, обученные на задачи детектирования. Несмотря на все успехи ChatGPT или Jasper, их тексты всё ещё отличаются от написанных человеком», – прокомментировал исполнительный директор компании Антиплагиат, Юрий Викторович Чехович.