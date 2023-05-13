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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Discord сообщил о взломе, масштабы которого пока сложно оценить
Как обычно, всё началось с аккаунта службы поддержки сервиса.
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Отдельные пользователи популярного геймерского мессенджера Discord получили уведомление, в котором говорится о том, что их личные данные могли попасть в руки злоумышленникам. Сервис действительно был взломан, пострадала одна из учётных записей службы поддержки.

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Специалисты из Discord поспешили отключить скомпрометированную «учётку», а также проверили машину на наличие системны программ. Есть вероятность, что в руки злоумышленникам попали электронные адреса пользователей, а также их переписка со службой поддержки и другие тому подобные вещи.

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В самой Discord считают, что риск попадания данных учётных записей пользователей в руки злоумышленников минимальный. Но предупреждают, что всем пользователям, которые получили вышеупомянутое письмо, нужно проявлять повышенное внимание и бдительность. Разработчики также пообещали, что обязательно поработают над улучшением политики безопасности, чтобы подобные инциденты не случались в будущем.

#discord
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