Теперь это больше не «собачья работа».

Некоторое время назад Илон Маск заявил о начале поисков нового генерального директора для купленной им в конце октября компании Twitter, в качестве шутки временно назначив на эту должность своего пса Флоки. В конце этой рабочей недели миллиардер признался, что уже определился с кандидатом на данный пост, а вчера и вовсе заявил, что новым генеральным директором Twitter станет Линда Яккарино (Linda Yaccarino), которая до этой пятницы занимала должность главы NBCUniversal по рекламе. Последний медиахолдинг подтвердил увольнение Линды в эту пятницу, хотя на понедельник было намечено её участие в мероприятии.

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Источник изображения: Business Insider

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Тогда как Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях Twitter, Илон Маск продолжит руководить дизайном продукта и внедрением новых технологий. По словам Маска, новый генеральный директор поможет ему превратить Twitter в приложение «для всего», коим он его в конечном счёте видит. Линда обладает внушительным опытом работы в рекламной сфере применительно к медиабизнесу. После 15 лет работы в Turner Entertainment, Яккарино в 2011 году пришла в NBCUniversal и сделала себе головокружительную карьеру в сфере рекламы, адаптировав этот бизнес к реалиям цифровой эры. По мнению экспертов, авторитет Линды в среде рекламодателей позволит вернуть их доверие к Twitter. Маск также выразил надежду, что назначение нового генерального директора Twitter позволит ему уделять больше внимания проблемам компании Tesla, которую он также возглавляет.