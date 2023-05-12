Также движок получил улучшенную защиту от фризов.

Компания Epic Games объявила о выпуске публичной версии движка Unreal Engine 5.2. Свежая редакция программного продукта может похвастаться обновлённой системой освещения Lumen, улучшенным набором инструментов для устранения фризов и доработанную версию геометрии Nanite.

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Unreal Engine 5.2 поставляется с экспериментальной системой предварительного кэширования PSO, которая была впервые представлена ещё в версии 5. Данная, система, позволяющая снизить количество зависаний в играх на DirectX 12, получила улучшения по части производительности и стабильности работы. PSO теперь также поддерживает пропуск отрисовки объектов. Количество кэшей для компиляции в Unreal Engine 5.2 было сокращено путём оптимизации алгоритмов, поэтому сейчас движок умеет самостоятельно пропускать тот кэш, который не будет использоваться. У разработчиков появилась возможность объединить старую систему ручного кэширования с автоматической.

По системе виртуализации геометрии Nanite теперь важно отметить появление пользовательской глубины и трафаретов, а также каналов освещения и глобальной плоскости отсечения. Разработчики могут создавать нормали переменной точности для создания, скажем, высококачественных отражений на автомобилях. Система Nanite Streamer, которая извлекает геометрические данные с диска, получила улучшение производительности и стабильности.

Система освещения Lumen обзавелась улучшенным глобальным освещением и окклюзиями для тонкой геометрии на персонажах. Программная трассировка лучей теперь по умолчанию использует асинхронные вычисления для консолей, а функция создания высококачественных отражений полупрозрачности получила поддержку шероховатости материала. Наконец, аппаратная трассировка лучей обзавелась поддержкой двухсторонней листвы и может лучше аппроксимировать вторичные отскоки от отражений.

В официальном сообщении на сайте разработчики из Epic Games ещё писали о добавленной поддержке асинхронных вычислений для встроенных проходов трассировки лучей, а также о более точных тенях с трассировкой лучей для Rect Lights. Отдельным пунктом идёт улучшение рендеринга поверхности для типов кожи гуманоидных персонажей.

Наконец, Unreal Engine 5.2 расширяет возможности шейдинга с переменной скоростью (VRS) с устройств расширенной реальности на настольные компьютеры и добавляет адаптивный шейдинг по контрасту (CAS). Последний позволяет системе анализировать предыдущий кадр и понимать, какие области должны отображаться с уменьшенной скоростью шейдинга.

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С полным списком изменений Unreal Engine 5.2 стоит ознакомиться на официальном сайте Epic Games.