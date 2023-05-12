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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Как тебе такое? Twitter вскоре должна возглавить женщина
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Тогда как новость о завершении поиска нового генерального директора для Twitter на смену Илону Маску (Elon Musk) накануне прозвучала непосредственно из его уст, назвать имя преемницы смогло только издание The Wall Street Journal, как поясняет Reuters. По информации источников, Twitter скоро возглавит Линда Яккарино (Linda Yaccarino), которая сейчас руководит рекламным подразделением NBC Universal.

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Источник изображения: NBC Universal

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Выбор человека из медийной сферы на пост главы Twitter вполне закономерен, особенно с учётом опыта работы Линды в рекламном бизнесе. С одной стороны, социальная сеть до сих пор сильно зависит от рекламных доходов. С другой стороны, Илон Маск старается увеличить долю доходов компании от подписок. Возможно, в тандеме с новым генеральным директором ему удастся найти оптимальный баланс этих двух бизнес-моделей.

#илон маск #twitter
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