Пока только на небольших группах пользователей.

Пользователи форума Reddit обратили внимание на тот факт, что YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в сервисе с включённым блокировщиком рекламы. То есть, сервис буквально блокирует блокировщик.

реклама

У пользователей, которых напрямую затронуло новое тестирование сервиса YouTube, стало появляться предупреждение о том, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». При этом в диалоговом окне есть только два варианта: разрешить показ рекламы или же опробовать подписку YouTube Premium. На сегодняшний день сложно определить, скольких людей затронуло это нововведение Google. Масштабного обсуждения данной проблемы в Сети тоже пока нет.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до самой Google, то она регулярно проводит различные эксперименты, связанные с политикой монетизации YouTube. Нужно понимать, что нынешняя попытка «заблокировать блокировщики» может оказаться неудачной, что часто бывает.