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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube тестирует блокировку блокировщиков рекламы, не давая пользователям запустить нужное видео
Пока только на небольших группах пользователей.
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Пользователи форума Reddit обратили внимание на тот факт, что YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в сервисе с включённым блокировщиком рекламы. То есть, сервис буквально блокирует блокировщик.

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У пользователей, которых напрямую затронуло новое тестирование сервиса YouTube, стало появляться предупреждение о том, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». При этом в диалоговом окне есть только два варианта: разрешить показ рекламы или же опробовать подписку YouTube Premium. На сегодняшний день сложно определить, скольких людей затронуло это нововведение Google. Масштабного обсуждения данной проблемы в Сети тоже пока нет.

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Что до самой Google, то она регулярно проводит различные эксперименты, связанные с политикой монетизации YouTube. Нужно понимать, что нынешняя попытка «заблокировать блокировщики» может оказаться неудачной, что часто бывает.

#google #youtube
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