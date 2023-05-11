Пользователи форума Reddit обратили внимание на тот факт, что YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в сервисе с включённым блокировщиком рекламы. То есть, сервис буквально блокирует блокировщик.
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У пользователей, которых напрямую затронуло новое тестирование сервиса YouTube, стало появляться предупреждение о том, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». При этом в диалоговом окне есть только два варианта: разрешить показ рекламы или же опробовать подписку YouTube Premium. На сегодняшний день сложно определить, скольких людей затронуло это нововведение Google. Масштабного обсуждения данной проблемы в Сети тоже пока нет.
Что до самой Google, то она регулярно проводит различные эксперименты, связанные с политикой монетизации YouTube. Нужно понимать, что нынешняя попытка «заблокировать блокировщики» может оказаться неудачной, что часто бывает.