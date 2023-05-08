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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс» выручил от продажи «Дзена» более 38 млрд рублей
Данные появились в базе ФНС.
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В базе ФНС появилась информация о величине дохода ООО «Яндекс» от продажи дочерней компании «Дзен.Платформа» в 2022 году. Она была опубликована в пояснениях к бухгалтерскому балансу и финансовой отчётности компании, размер суммы — 38,6 млрд рублей.

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Здесь стоит пояснить, что доля «Яндекс» в уставном капитале «Дзен.Платформы» на момент её продажи холдингу VK составляла 99,95 %. А сама сделка была завершена в сентябре прошлого года. Выручка ООО «Дзен.Платформа» по итогам прошлого года выросла на 578 % до 5,3 млрд рублей, чистая прибыль за этот же период составила 96,9 млн рублей. Штат сотрудников на конец 2022 года составлял 875 человек.

У платформы «Дзен», вопреки обывательским заблуждениям, всё хорошо обстоит с аудиторией и просмотрами. Аудитория площадки в прошлом году выросла до 70 млн человек, это связывают с её изменённым позиционированием. Помимо этого, чуть ранее была запущена федеральная рекламная кампания «Найди свой Дзен», которая всего за месяц обеспечила увеличение количества скачиваний мобильного приложения сервиса на 60 %.

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В своей нынешней итерации «Дзен» существует с ноября прошлого года, когда состоялся перезапуск приложения с улучшенными рекомендациями и прочими улучшениями. В конце прошлого месяца вышло крупное обновление площадки, которое принесло возможность съёмки вертикальных видеороликов.

#яндекс #российское по #дзен
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