Данные появились в базе ФНС.

В базе ФНС появилась информация о величине дохода ООО «Яндекс» от продажи дочерней компании «Дзен.Платформа» в 2022 году. Она была опубликована в пояснениях к бухгалтерскому балансу и финансовой отчётности компании, размер суммы — 38,6 млрд рублей.

реклама

Здесь стоит пояснить, что доля «Яндекс» в уставном капитале «Дзен.Платформы» на момент её продажи холдингу VK составляла 99,95 %. А сама сделка была завершена в сентябре прошлого года. Выручка ООО «Дзен.Платформа» по итогам прошлого года выросла на 578 % до 5,3 млрд рублей, чистая прибыль за этот же период составила 96,9 млн рублей. Штат сотрудников на конец 2022 года составлял 875 человек.

У платформы «Дзен», вопреки обывательским заблуждениям, всё хорошо обстоит с аудиторией и просмотрами. Аудитория площадки в прошлом году выросла до 70 млн человек, это связывают с её изменённым позиционированием. Помимо этого, чуть ранее была запущена федеральная рекламная кампания «Найди свой Дзен», которая всего за месяц обеспечила увеличение количества скачиваний мобильного приложения сервиса на 60 %.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В своей нынешней итерации «Дзен» существует с ноября прошлого года, когда состоялся перезапуск приложения с улучшенными рекомендациями и прочими улучшениями. В конце прошлого месяца вышло крупное обновление площадки, которое принесло возможность съёмки вертикальных видеороликов.