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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России с начала года количество загрузок бесплатного ПО выросло в 3,2 раза
Причины вы и так знаете.
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В России с начала текущего года более чем в 3 раза выросло число загрузок проектов свободного и открытого программного обеспечения. Так, в первом квартале 2023-го данный показатель вырос в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом по прошлому году.

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Так, по данным аналитической компании Scarf, которая занимается отслеживанием двух тысяч проектов свободного и открытого ПО, Россия сейчас возглавляет список стран по росту числа загрузок ПО с открытым исходным кодом. Объяснения этому лежат на поверхности: санкции, массовый уход крупнейших разработчиков коммерческого ПО с российского рынка.

Ещё удивляет тот факт, что рост популярности свободного программного обеспечения также наблюдается в Бельгии, Великобритании, Индии, Ирландии, Канаде, Китае, Нидерландах, США и Японии. По данным сервиса для мониторинга загрузок открытого ПО Scarf, за первый квартал 2023 года были зафиксированы более 240 млн загрузок. Это на 60 % больше, чем в четвёртом квартале 2022 года.

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Число уникальных пользователей, загрузивших открытые пакеты, достигло в первом квартале текущего года 6,2 млн единиц. Это всего на 5 % больше, чем в четвёртом квартале 2022 года. Всё тот же Scarf отмечает, что в компаниях, активно загружающих открытое ПО, есть Oracle, Apple, Cisco, Microsoft, General Motors, Dell, Intel и Disney. Здесь тоже наблюдается рост по сравнению с четвёртым кварталом 2022 года (на 18,5 %), но общее количество загрузок уменьшилось на 26 %.

#санкции #открытое по
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