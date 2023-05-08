Компания Nintendo без устали ведёт свою великую борьбу с пиратством, что давно стало поводом для дерзких шуток. Не смешно только тем, кто попадает под руку японцам, поскольку это грозит судебными разбирательствами, огромными штрафами и прочими «бонусами». Прямо сейчас Nintendo взялась за создателей Lockpick — приложения, которое позволяет пользователю создать резервную копию цифровых ключей своей консоли Nintendo Switch и загружать их в эмуляторы на ПК.
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Действуют японцы с присущим им упорством и принципиальностью. Они уже направили в GitHub требование о блокировке репозиториев Lockpick и Lockpick RCM на основании Закона об авторском праве в цифровую эпоху (тот самый DMCA). Заявки сейчас находятся на рассмотрении.
Nintendo в своих документах утверждает, что Lockpick позволяет пользователям обходить систему защиты Nintendo Switch, тем самым способствует нарушению авторских прав. Это позволяет запускать пиратские версии игр на взломанных консолях и других системах.
Параллельно с этим разработчик эмулятора Nintendo Switch на Android принял решение прекратить дальнейшее развитие своего продукта. Энтузиасты из группы Skyline заявили о прекращении разработки, поскольку их детище использует ключи, получаемые через Lockpick. У эмулятора остался репозиторий и сборки на GitHub, но это пока ещё Nintendo до них не добралась.