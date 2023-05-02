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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
IBM собирается заместить 7,8 тысяч рабочих мест ИИ-системами
Как вы понимаете, это только начало.
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IBM решила пока приостановить приём новых сотрудников на целый ряд должностей в компании. Об этом заявил руководитель IT-гиганта Арвинд Кришна. Есть мнение, что в ближайшие годы со многими задачами сможет успешно справляться искусственный интеллект. К таким, например, можно отнести должности HR-специалистов — то есть, людей, которые не принимают непосредственного участия в общении с клиентами.

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Касательно замедления IBM приёма новых сотрудников известно, что приём на новые позиции точно замедлится или вовсе остановится. Около 26 тысяч сотрудников бэк-офиса IBM занимают должности, которые не связаны с прямым общением с клиентами. Руководство компании убеждено, что около 30 % из этих сотрудников можно заменить на ИИ в течение ближайших пяти лет. То есть, почти 8 тысяч рабочих мест не будет создано — новых сотрудников на должности перестанут нанимать.

Арвинд Кришна убеждён, что в ближайшие годы всё больше повседневных задач (подготовка писем и т.д.) будет полностью автоматизировано с помощью ИИ-систем. Сейчас в IBM работает порядка 260 тысяч сотрудников, компания продолжает ежегодного нанимать людей для создания программного обеспечения и работы с клиентами.

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Но Кришна намерен и дальше заниматься оптимизацией численности сотрудников и перераспределением целых бизнес-подразделений внутри компании. Эксперты уверены, что к концу 2024 года действия нанятого в 2020-м топ-менеджера позволят сэкономить до $2 млрд ежегодно.

#искусственный интеллект #ibm
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