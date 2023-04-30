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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» распродала собственную NFT-коллекцию CryptoSpotty за 30 минут
Даже удивительно. Купили же.
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«ВКонтакте» провела распродажу собственной NFT-коллекции CryptoSpotty — это первый случай продажи невзаимозаменяемых токенов за рубли (по крайней мере, так утверждает команда поддержки соцсети). 90 % токенов пользователи раскупили за полчаса, а вся коллекция из 8 тысяч Спотти разошлась менее чем за 1 час. Наконец, владельцами собственных токенов с легендарным маскотом стали более 3000 пользователей.

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Команда поддержки «ВКонтакте» отметила огромный спрос на свою NFT-коллекцию, поскольку уже на старте продаж в очереди на покупку одномоментно находилось более 10 тысяч пользователей, а общее количество желающих купить токены из первого дропа было десятки тысяч.

CryptoSpotty стал топ-1 коллекций на маркетплейсе Rarible по объёмам продаж за час. Все полученные средства «ВКонтакте» собирается отправить фонду «Внимание» на восстановление архитектурного памятника — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Одновременно с уникальными CryptoSpotty покупатели получили приоритетный доступ к следующим продажам коллекций на платформе «ВКонтакте». Предметы коллекции уже активно перепродают на вторичном рынке на маркетплейсе Rarible в несколько раз дороже первоначальной стоимости продажи. Социальный сеть собирается в будущем запустить собственный NFT-маркетплейс для первичной и вторичной продажи с функцией минтинга — это когда все авторы соцсети могут самостоятельно выпускать, продвигать и, разумеется, продавать предметы цифрового искусства.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы создавали проект VK NFT с уверенностью, что интерес к возможностям, связанным с технологиями NFT, чрезвычайно высокий — как у пользователей, так и у авторов, художников и брендов. С помощью инструментов ВКонтакте мы стремимся сделать эти технологии максимально доступными и понятными для самой широкой аудитории. Релиз нашей собственной цифровой коллекции CryptoSpotty вызвал настоящий ажиотаж. У каждого пользователя был запас времени, чтобы спокойно совершить оплату, поэтому во время покупки в VK NFT был некий аналог цифровой очереди. Если бы этой технической особенности не было, нашу многотысячную NFT-коллекцию раскупили бы за три минуты. В благодарность за такой интерес мы уже готовим нашим пользователям новые сюрпризы».

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте:

«Мы долго работали над тем, чтобы представить уникальное для России решение продажи NFT за рубли прямо в нашей соцсети. Спрос пользователей оказался даже выше, чем мы ожидали. Наша платформа справилась с колоссальной нагрузкой на платёжную систему: мы обрабатывали тысячи оплат в секунду. Учитывая огромный интерес, мы уже готовим следующий большой дроп, в котором будет ещё больше токенов. А в ближайшем будущем представим и отдельный маркетплейс с возможностями минтинга токенов, первичной и вторичной продажи прямо ВКонтакте».

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Напомним также, несколько дней назад состоялась прошёл последний этап продаж трёх самых редких NFT от цифровых художников — Руслана Вяльцева, Жени Зубкова и Миши Либерти. Их можно было купить в специальном чат-боте.

#вконтакте #vk
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