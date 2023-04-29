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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Цифровой рубль будет внедрён не раньше 2024 года, но саму систему платежей пока даже не начали тестировать
Банкам его появление должно быть интересно.
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль не сможет выйти в широкое обращение, пока не будет завершено его предварительное тестирование, которое пока даже не начиналось. После этапа внедрения электронная валюта будет использоваться преимущественно как средство для расчётов.

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Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что этап тестирования цифрового рубля будет проходить «столько, сколько нужно», но как минимум до конца текущего года (может быть, и дольше).

Российские СМИ сообщают, что сейчас прорабатывается технология совершения транзакций без интернета, но про объёмы эмиссии цифрового рубля в ближайшие году говорить пока рано. Всё будет зависеть от спроса со стороны бизнеса и граждан. Глава Банка России рассказала, что использование цифрового рубля будет полностью добровольным.

Эльвира Набиуллина дополнительно пояснила, что сейчас рассматривается вопрос по введению лимитов по переводам безналичных денег в наличные. Сейчас речь идёт о 300 тысячах рублей в месяц, зато переводы цифровых рублей между гражданами будут бесплатными.

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Эксперты полагают, что внедрение цифрового рубля должно положительно сказаться на развитии финансового сектора. Банки начнут предлагать гражданам более привлекательные условия для кредитования и не только. Всё дело в том, что электронный рубль — это скорее средство расчёта, а не накопления. За его хранение не будут начисляться проценты, поэтому говорить о больших преобразованиях с традиционными банковскими вкладами после его внедрения говорить точно рано.

#российское по #цифровой рубль
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