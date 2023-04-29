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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Аэрофлот» планирует в течение двух лет перейти с немецкого ПО от SAP на российское от 1С
А какие варианты?
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Авиакомпания «Аэрофлот» намерена в течение следующих двух лет перейти с немецкого ERP-решения от SAP, которая покинула Россию, на российскую 1С. Внедрение немецкого программного решения завершилось в 2012 году, а для перехода на отечественную 1С авиакомпания намерена выделить 1 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщило несколько российских СМИ, после чего и сама «Аэрофлот» официально подтвердила своё желание о смене главного ПО.

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В Паспорте «Программы инновационного развития» от 2022 года указывается, что у «Аэрофлота» имеется обширная ИТ-платформа, построенная на базе программных комплексов от зарубежных поставщиков. Помимо упомянутой SAP, авиакомпания также пользуется Sabre AirVision Schedule Manager (для составления расписания ВС), AirVision Revenue Optimizer (для управления коммерческой загрузкой сети), ATPCo (для работы с тарифной информации и её доставкой в мировые системы бронирования), АСКАР (для автоматизированного анализа рынка тарифов перевозчиков), IRIS (защита целостности доходов) и прочего.

Так вот, этот Паспорт говорит о том, что в ближайшие месяцы будет реализовано свыше 40 инициатив по внедрению отечественных программных продуктов, в числе которых будут также системы управления ключевыми бизнес-процессами «Аэрофлота», простые офисные пакеты и специализированного ПО. Планируется, что к 2024 году будет достигнута целевая доля затрат на отечественное ПО в размере 70 % — в соответствии с директивами Правительства РФ.

Напомним, в августе прошлого года «Аэрофлот» сообщили о возрождении «Стратегии цифровой трансформации». Обновлённая версия данной программы предполагает замену 84 иностранных программных продуктов на российское ПО уже к концу 2024 года. Доля затрат в 2022–2024 гг. составит 80 %, до 2030 года — уже 100 %.

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Авиакомпания также рассчитывает получить правительственную субсидию на импортозамещение SAP в размере 8 млрд руб. Дочерние компании «Аэрофлота» уже начали внедрять решения «1С» раньше материнской компании. Например, «Победа» сообщила о создании ERP-системы на базе решений «1С» ещё в декабре 2020 года. «Россия» принялась создавать такую же систему в ноябре 2021 года. А в 2022 году «Аэрофлот» заменил систему бронирования авиабилетов Sabre на российскую «Леонардо».

#российское по
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