Хотя Microsoft формально свернула свою деятельность в России, но сжигать мосты, по которым рано или поздно придётся возвращаться, в компании пока откровенно не желают. По крайней мере, об этом сообщает «Коммерсантъ», по сведениям которого, порядка тысячи российских организаций, не попавших под незаконные американские санкции, с начала 2023 года стали получать от Microsoft как устные, так и письменные предложения о продлении лицензий на свой софт. По всей видимости, под этим софтом как минимум подразумеваются операционные системы Windows, а также офисные пакеты Office, широко применяемые в российских коммерческих организациях.
реклама
По мнению представителей таких компаний, таким образом Microsoft всё-таки оставляет пути возвращения на российский рынок и снижает уровень пиратства своих же собственных программных продуктов.
Необходимо понимать, что в плане коммерческого и домашнего использования у продукции Microsoft не было, нет и, к сожалению, не предвидится внятных конкурентов. Поэтому не исключено, что в «Коммерсанте» выдают желаемое за действительное, и факт продолжения контактов Microsoft с российскими компаниями вызван совершенно другими причинами. Например, желанием сохранить репутацию как надёжного поставщика ПО в глазах остального мира, поскольку брать и «кидать» предпринимателей в стране просто за то, что их страна начала военную операцию — это крайне недальновидное действие, которое все прекрасно видят и трезво оценивают.