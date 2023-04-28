Как говорится, и рыбку съесть, и в море искупаться.

Хотя Microsoft формально свернула свою деятельность в России, но сжигать мосты, по которым рано или поздно придётся возвращаться, в компании пока откровенно не желают. По крайней мере, об этом сообщает «Коммерсантъ», по сведениям которого, порядка тысячи российских организаций, не попавших под незаконные американские санкции, с начала 2023 года стали получать от Microsoft как устные, так и письменные предложения о продлении лицензий на свой софт. По всей видимости, под этим софтом как минимум подразумеваются операционные системы Windows, а также офисные пакеты Office, широко применяемые в российских коммерческих организациях.

реклама

По мнению представителей таких компаний, таким образом Microsoft всё-таки оставляет пути возвращения на российский рынок и снижает уровень пиратства своих же собственных программных продуктов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо понимать, что в плане коммерческого и домашнего использования у продукции Microsoft не было, нет и, к сожалению, не предвидится внятных конкурентов. Поэтому не исключено, что в «Коммерсанте» выдают желаемое за действительное, и факт продолжения контактов Microsoft с российскими компаниями вызван совершенно другими причинами. Например, желанием сохранить репутацию как надёжного поставщика ПО в глазах остального мира, поскольку брать и «кидать» предпринимателей в стране просто за то, что их страна начала военную операцию — это крайне недальновидное действие, которое все прекрасно видят и трезво оценивают.