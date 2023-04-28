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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft отказалась от дальнейшего выпуска крупных обновлений Windows 10
Нравится, не нравится — на Windows 11 переходить всем рано или поздно придётся. И в Microsoft считают, что рано — лучше, чем поздно.
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Несмотря на то, что Windows 10 остаётся самой популярной операционной системой в сегменте домашнего использования, её жизненный цикл искусственно подходит к концу, и ускоряет процесс сама Microsoft, которая заявила о том, что крупные обновления «десятки» выходить больше не будут, а последней версией данной ОС останется 22H2.

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При этом необходимо отметить, что небольшие обновления Windows 10 всё же продолжит получать: формально поддерживать данную операционную систему Microsoft собирается вплоть до середины октября 2025 года.

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Напомним, что среди геймеров как наиболее технически продвинутой когорты пользователей ПК Windows 10 остаётся наиболее популярной ОС. Более того, по статистике Steam за март, многие из тех, кто решили опробовать более современную Windows 11, впоследствии вернулись обратно на «десятку» как более проработанную и менее «сырую» операционную систему. Можно ли назвать действия Microsoft искусственным поднятием спроса на Windows 11? Безусловно. Именно этим редмондцы и занимаются.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #операционные системы
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