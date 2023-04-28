Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП, дочка «Ростелекома») обновила свой информационный ресурс — портал для разработчиков приложений для ОС «Аврора». Новая версия портала содержит информацию со ссылками на разные ресурсы для разработки проектов под ОС «Аврора», которые могут оказаться полезными всем начинающим девелоперам.
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Теперь на портале разработчиков также есть SDK ОС «Аврора», некоторая документация по API, руководства по разработке, а также информация о выпусках SDK и операционной системы. Для разработки приложений с графическим интерфейсом на помощь придёт UI Kit ОС «Аврора», который выложен в Figma.
«Наша компания как производитель операционной системы делает многое для обеспечения разработчиков приложений необходимыми ресурсами и успешного развития их продуктов на платформе «Аврора». В основу новой версии портала для разработчиков мы заложили технологии и подходы, которые позволят нам развивать его функциональность и доступные для разработчиков сервисы», — рассказал руководитель отдела развития и поддержки разработчиков для ОС «Аврора» Кирилл Чувилин.
Совсем недавно мы писали о том, что подконтрольная «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которая занимается развитием российской мобильной ОС «Аврора», по итогам 2022 года показала выручку в размере 66,8 млн руб., годом ранее этот показатель равнялся 114,2 млн руб. Чистые убытки компании значительно увеличились. В 2022 году их размер впервые перешагнул миллиардную отметку и остановился на уровне 1,11 млрд руб. Рост убытков по сравнению с 2021 годом составил 36 %.