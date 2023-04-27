Есть и другая полезная информация.

Российская крупная технологическая компания «Яндекс» опубликовала детальный финансовый отчёт по результатам деятельность за 1 кварта 2023 года. IT-гигант в сложных условиях и ограничениях из-за геополитической обстановки смог увеличить все основные показатели — причём, как финансовые, так и связанные с количеством пользователей.

реклама

В своём отчёте представители «Яндекса» отметили, что возможность прогнозирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе по-прежнему остаётся ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределённости в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем. Именно поэтому специалисты не берутся давать прогноз финансовых показателей, но планируют и дальше подробно информировать о результатах компании и ключевых направлениях развития бизнеса в ежеквартальных финансовых релизах.

Выручка «Яндекса» в 1 квартале 2023 года составила 163,275 млрд руб., что на 54 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль достигла значения в 5,785 млрд руб. — за аналогичный период по прошлому году был зафиксирован убыток в размере 13,037 млрд руб.

Доход по направлению «Поиск и портал», которое включает в себя поисковую службу, службу прогноза погоды, геосервисы и ещё несколько сервисов в России, Беларуси и Казахстане, составил 67,545 млрд руб. (54 % роста). Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила 63,3 %, а в 1 квартале прошлого года она была на уровне 61 %.

Из отчёта «Яндекса» также стало известно, что сегмент малого и среднего бизнеса в первом квартале 2023 года по-прежнему остаётся основным драйвером роста выручки, но активность крупных клиентов продолжает расти, в том числе относительно конца 2022 года.

Рентабельность скорректированного показателя EBITDA (adjusted EBITDA margin) в первом квартале 2023 года составила 51,4 %, годом ранее, в 1 первом квартале 2022 года, этот показатель составлял 44,7 %. Рост рентабельности руководство компании обуславливает эффектом положительного операционного рычага на фоне уверенного роста рекламной выручки и эффектом низкой базы прошлого года, связанным с единовременной выплатой сотрудникам «тринадцатой зарплаты» в марте 2022 года.

Также на рост рентабельности повлияла оптимизация расходов: перенос на более поздний срок некоторых мероприятий (в основном рекламных и маркетинговых), выделение корпоративных расходов в сегмент прочих бизнес-юнитов и инициатив. Данные простые, казалось бы, решения помогли уменьшить негативный эффект от увеличения расходов на персонал.

Из других интересных данных отчёта «Яндекса» за 1 квартал 2023 года следует отметить следующее:

товарооборот на сервисах электронной коммерции (GMV) в первом квартале 2023 года вырос на 67 % по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал прошлого года;

доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на Яндекс Маркете (3P) в первом квартале 2023 года составила 75 %, тогда как в первом квартале 2022 года этот показатель находился на уровне 80%;

количество наименований товаров на Яндекс Маркете к концу первого квартала 2023 года достигло 75,3 миллиона, тогда как в конце первого квартала 2022 года это число составляло 26,1 миллиона, а в конце четвёртого квартала 2022 года — 41,7 миллиона;

количество активных покупателей на Яндекс Маркете в первом квартале 2023 года выросло на 42 % по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 15,3 миллиона;

количество активных продавцов на Яндекс Маркете в первом квартале 2023 года выросло на 86% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 52,9 тысячи;

число подписчиков Яндекс Плюса в первом квартале 2023 года достигло 22,1 миллиона, увеличившись на 77 % по сравнению с аналогичным показателем на конец первого квартала 2022 года.

Выручка в сегменте Прочих бизнес-юнитов и инициатив в первом квартале 2023 года увеличилась на 82 % по сравнению с 1 кварталом 2022 года. Этот рост был связан в основном с увеличением доходов направления Устройств и Алисы, сервисов Yandex Cloud и Яндекс Практикум. Выручка направления Устройств и Алисы выросла на 172 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в первом квартале 2023 года достигла 6,1 млрд рублей.

На рост выручки повлиял стабильный спрос на умные устройства Яндекса, в том числе умные телевизоры с Алисой, поддерживаемый эффективными промо-кампаниями. Выручка сервиса Yandex Cloud выросла на 127% год к году благодаря расширению предоставляемых услуг и увеличению доли рынка на фоне растущего спроса на сервисы Yandex Cloud.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Убыток по скорректированному показателю EBITDA составил 11,1 миллиарда рублей, тогда как в первом квартале 2022 года он составлял 6,9 миллиарда рублей. Убыток компенсируется сильными результатами направления Устройств и Алисы, а также бизнеса Yandex Cloud в России и СНГ.