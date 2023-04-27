Об этом пользователи давно просили.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Популярное приложение для двухфакторной авторизации Google Authenticator получило поддержку облачной синхронизации через учётную запись Google. Отныне пользователю смартфона на базе Android не нужно отдельно настраивать данное приложение — оно будет готово сразу же после установки с привязкой к аккаунту.

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Сама Google признаёт, что пользователи давно просили её добавить облачную синхронизацию Authenticator. Одноразовые коды авторизации генерировались на устройстве, поэтому в случае его потери пользователи лишались возможности входить в учётные записи, для которых была настроена авторизация через Google Authenticator.

Новая же версия сервиса снабжена облачной синхронизацией в аккаунте Google. Чтобы получить доступ к ней, следует установить последнюю версию Authenticator для Android или iOS. Но добавление облачной синхронизации, по данным экспертов, сулит получение доступа к множеству сторонних конфиденциальных аккаунтов в случае её взлома.

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Google посчитала нужным напомнить, что облачная синхронизация Google — необязательная опция. Отличить новую версию Authenticator от старой можно по изменённому логотипу.