Готовятся к чему-то?

Эксперты убеждены, что VK сейчас создаёт собственный CDN-сервис, чтобы «подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube», а ещё в рамках необходимой реакции на необходимость поддерживать «достойный уровень» своих сервисов из-за ухода зарубежных провайдеров (Akamai, Сloudflare, CDN77, G-Core Labs).

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Эксперты также уверены, что VK уже несколько лет развивает свою CDN-сеть, а в этом году компания решила увеличить её примерно вдвое более чем со 100 CDN-узлов, которые сейчас есть у VK по всей стране.

«Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счёт расширения сети CDN. VK использует собственную сеть CDN, развитием которой занимается с 2020 года», — сообщил СМИ представитель VK.

Что касается МТС, то она планирует более чем вдвое увеличить пропускную способность используемых компанией мощностей CDN. Необходимость расширения CDN трактуется как закономерный этап развития мощностей онлайн-кинотеатра МТС KION.

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Напомним, в конце марта текущего года в Сети появилась информация, что в рамках банкротства ООО «Гугл» в РФ не будут отключаться или конфисковываться сервера Google Global Cache (GGC). Кэширующие узлы GGC представляют собой часть инфраструктуры Google, которая находится к пользователям ближе всего и располагается в сети локальных операторов. На данных серверах временно хранится популярный контент, который часто запрашивают пользователи. Это ускоряет доступ к Google-сервисам: YouTube, Google Maps, Google Play.