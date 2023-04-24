Забавное название? Ну, наверное.

«Сбер» объявил о запуске GigaChat — собственной версии мультимодальной нейросети, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям. На данном этапе ИИ-модель умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. Ещё одна ключевая особенность нейросети от «Сбера» — это возможность общения на русском языке.

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Разработчики GigaChat (оценили шутку, да?) заявили, что её архитектура основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Благодаря этому новая нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А использование модели Kandinsky 2.1 предоставляет нейросети возможность создания изображений.

Авторы также далим понять, что входящую в состав NeONKA ru-GPT 3.5 с 13 миллиардами параметров они планируют выложить в открытый доступ в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Для девелоперов крайне важно, чтобы как можно больше талантливых студентов, учёных и разработчиков могли использовать самые современные технологии в своей работе.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Новая разработка Сбера, которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но и студенты и даже исследователи для серьёзных научных работ».

Сообщается, что модель уже активно внедряется во многие продукты и сервисы Сбера, которые от этого должны стать ещё удобнее для клиентов. Виртуальный ассистент Салют — один из первых продуктов, который получит в ближайшее время все возможности GigaChat. Первая версия модели NeONKA была оптимизирована по размеру и скорости для применения в высоконагруженных сервисах.

Также новая умная нейросеть должна прекрасно подойти для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий. Представители «Сбера» заверяют, что в будущем разработчикам и бизнесу GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

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В разработке модели принимают участие команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность. Обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo.