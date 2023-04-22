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Новости Software Игнатий Колыско
Большое обновление Telegram: общие папки с чатами, обои для каждого чата и доработанные функции ботов
Всё лучше и лучше, получается.
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Популярный мессенджер Telegram получил очередное масштабное обновление, которое добавило в клиент множество новых функций и интересностей. Теперь пользователи могут делиться целыми папками с чатами при помощи одной ссылки, создавать собственные обои для отдельных чатов, использовать веб-приложения в любом чате и много чего ещё. О самом важном мы, как водится, сейчас вам и расскажем.

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В Telegram теперь можно создавать пригласительные ссылки для папок с чатами, чтобы быстро поделиться десятками чатов с друзьями или коллегами. Это окажется полезным, если пользователю нужно пригласить собеседников во все рабочие группы сразу или отправить подборку новостных каналов. Что касается получателей, то они смогут одним касанием добавлять папку и присоединяться ко всем чатам в ней.

Для каждой папки разрешается создавать несколько ссылок, дающих доступ к разным наборам чатов. Пользователю только остаётся выбрать необходимые чаты при создании ссылки и задать для неё уникальное название. Разработчики сразу акцентируют внимание на том, что в папки можно добавлять любые публичные чаты, а также те частные группы и каналы, в которые у пользователя есть администраторское право приглашать других пользователей. А если в общую папку добавить новые чаты и обновить пригласительную ссылку, то участники получат предложение присоединиться к добавленным чатам.

С функцией создания обоев для отдельных чатов всё понятно из названия. Пользователь сможет использовать любимые фотографии или сочетания цветов в качестве обоев для отдельных личных чатов. А у его собеседника получится просмотреть новые обои и при желании установить у себя такие же.

Свежий апдейт также добавил новые возможности для ботов, с помощью которых можно запускать веб-приложения. Отныне такие веб-приложения можно запускать из любого чата. Если бот поддерживает такую функцию, то веб-приложение будет доступно по прямой ссылке или по упоминанию названия бота в любом чате в Telegram. Также веб-приложения, запущенные из группы, теперь смогут предложить её участникам режим совместной работы или игры.

Из других особенностей обновления:

  • боты могут получать коллекционные публичные имена — включая ссылки без слов -bot в конце;
  • меню вложений можно листать так же быстро, как и раздел «Общие медиа» — достаточно потянуть блок с датой вниз, чтобы мгновенно вернуться в прошлое;
  • в небольших группах с темами теперь видно время, когда сообщения пользователя были прочитаны другими участниками;
  • множество мелких правок в интерфейсе, включая новую анимацию при пролистывании профиля пользователя, группы или канала на последних моделях iPhone.
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Обо всех остальных подробностях апдейта для Telegram можно ознакомиться на отдельной странице с описанием на официальном сайте.

#telegram
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