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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Чат-бот Bard от Google научился генерировать и отлаживать код на 20 языках программирования, включая C++ и Java
ИИ в помощь, так сказать.
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Компания Google добавила в чат-бот Bard возможность генерировать и отлаживать исходный код на 20 языках программирования, среди которых есть C++, Java Javascript, Python и Typescript. Также нейросеть сможет выдавать текстовые подсказки пользователю, экспортировать код в Colab и переводить в режиме реального времени код на разные языки программирования.

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В компании дали понять, что чат-бот будет ссылаться на источник любого кода, который взят из проектов open source. Но сама Google отказалась от ответственности и дала понять, что Bard может допускать некоторые ошибки во время генерации исходников. Собственно, Bard в своей текущей версии допускает ошибки и в простых ответах на вопросы пользователей, что уже стало поводом для шуток.

Именно из-за того, что Bard может допускать ошибки в коде, в Google посоветовали сначала перепроверить и протестировать ответы ИИ-помощника, поскольку там может быть неполный код ли не совсем тот, который ожидает пользователь.

«Бард всё ещё является ранним экспериментом и может иногда предоставлять неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, представляя её как истинную. Когда дело доходит до написания кода, Bard может предоставить вам рабочий код, который не даёт ожидаемого результата, или предоставить вам неоптимальный или неполный код. Всегда дважды проверяйте ответы Барда, тщательно тестируйте и просматривайте код на наличие ошибок, багов и уязвимостей, прежде чем полагаться на него», — напомнили разработчики из Google в своём послании на сайте.

Ещё одна особенность Bard в работе с кодом — это умение не только писать новые исходники, но и оптимизировать уже написанные пользователем. Обратимся к официальному заявлению Google: «Во многих случаях Bard также может помочь оптимизировать ваш код, сделав его быстрее или эффективнее. Просто задайте в качестве первоначального запроса чат-боту: “Не могли бы вы сделать этот код лучше” или “Найди в коде места с ошибками, которые я мог пропустить”».

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Напомним, Google открыла доступ к своему чат-боту Bard ещё 21 марта. Компания начинает с ограниченного публичного развёртывания, поэтому пока только желающие взаимодействовать с Bard из Великобритании и США могут зайти на сайт bard.google.com и присоединиться к списку ожидания.

#google #искусственный интеллект #нейросети #языки программирования #google bard
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