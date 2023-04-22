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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла MSI Afterburner 4.6.5 — производитель нашёл возможность оплачивать труд российскому разработчику программы
Всё закончилось хорошо, получается.
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Состоялся релиз стабильной версии утилиты для разгона видеокарт MSI Afterburner 4.6.5. Напомним, предыдущая версия программы с порядковым индексом 4.6.4 появилась в конце 2021 года. Обновлённая версия обзавелась официальной поддержкой видеокарт серий GeForce RTX 40 и Radeon RX 7900, процессоров Intel 13-го поколения и AMD Ryzen 7000.

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Если вы помните, несколько месяцев назад мы писали вам о том, что у компании MSI возникли вопросы с оплатой работы Алексея Николайчука, единственного разработчика Afterburner. Судя по всему, сейчас производителю удалось решить данную проблему.

Алексей Николайчук, известный также под ником Unwinder, пояснил, что намерен продолжить работу над обновлениями для MSI Afterburner, но больше не собирается делать то, что выходит за рамки сотрудничества с производителем: «Я полностью сосредоточусь на развитии проекта и буду отвечать только тем, кто даёт полезные отзывы в рамках его развития».

В январе текущего года тайваньская компания MSI подтвердила проблемы с оплатой работы Николайчука из-за санкций. Unwinder не стал винить производителя, но сообщил тогда на форуме Guru3D, что проект MSI Afterburner уже 11 месяцев не получал обновлений.

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Алексей Николайчук также уточнял, что у него был вариант релокации, но он не намерен этого делать, а ещё он дал понять, что MSI действительно рассматривала разные варианты продолжения сотрудничества с разработчиком в условиях санкций и ограничений. Как видим, MSI удалось решить проблему с оплатой труда Unwinder, поэтому развитие программы MSI Afterburner продолжится.

#msi #msi afterburner
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