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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
MSI Afterburner почти год не получает обновлений — компания не хочет платить её разработчику из России
Интересно, почему? А, ну да.
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На специализированном форуме Guru3D россиянин Алексей Николайчук, известный также под ником Unwinder, рассказал, что популярное приложение для мониторинга состояния видеокарт и их разгона MSI Afterburner можно считать уже «мёртвым проектом» из-за проблем с лицензированием.

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Казалось бы, кто такой Алексей Николайчук и почему он отвечает за целую MSI? Дело в том, что это и есть разработчик упомянутого приложения — в единственном своём лице. Unwinder пояснил, что программа уже 11 месяцев не получала обновления, но всё это время он продолжал над ней работать.

Проблема с лицензированием, как несложно догадаться, обусловлена непростой политической ситуацией в мире. Именно поэтому MSI не может расплачиваться с разработчиком за проделанные труды.

«У меня такое ощущение, что я просто бью дохлую лошадь и трачу силы на то, что уже не нужно компании. В любом случае, я постараюсь поддерживать её сам, пока у меня есть свободное время, но, вероятно, мне придется бросить программу и переключиться на что-то другое, что позволит мне оплачивать свои счета», — признался Алексей Николайчук.

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MSI Afterburner долгие годы была востребована не только у обозревателей видеокарт, но и простых пользователей. Встроенная функция оверлея, позволяющая за состоянием GPU в режиме реального времени, действительно удобная и позволяет отслеживать все нужные параметры прямо во время игры.

#msi #программы #msi afterburner
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