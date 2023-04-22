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Новости Software Алексей Сычёв
Рекламодателям теперь придётся платить Twitter дважды
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию, распространяемую Twitter среди рекламодателей этой социальной сети, со вчерашнего дня размещать рекламу на её страницах смогут только обладатели верифицированных учётных записей. Напомним, что для корпораций, которые рассчитывают получить заветную золотую галочку, это означает необходимость ежемесячно платить по $1000 за право поддерживать статус верифицированной учётной записи.

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Источник изображения: Bloomberg

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Впрочем, для крупных рекламодателей предусмотрена своего рода льгота. Если их затраты на рекламу в Twitter уже превышают $1000 в месяц, то символ верификации в виде золотой галочки они получат без дополнительной оплаты. По словам представителей Twitter, эти меры направлены на повышение достоверности контента и доверия пользователей к данной платформе.

#twitter #илон маск и twitter #реклама #платная подписка
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