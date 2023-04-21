Давнее обещание Илона Маска (Elon Musk) лишить символа верификации те учётные записи в Twitter, владельцы которых не готовы платить по $8 в месяц за подписку Twitter Blue, было реализовано в конце этой недели. Как отмечает Reuters, процесс проходит не без перекосов, и лишний раз доказывает, что если перед правилами пользования социальной сетью все равны, то находятся те, кто «равнее» прочих. Сравнительная степень этого краткого прилагательного в русском языке отсутствует, но по своей смысловой нагрузке в данном контексте весьма уместна.
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Когда писатель Стивен Кинг (Stephen King) и звезда баскетбола Леброн Джеймс (LeBron James) признались, что не проходили процедуру верификации учётных записей Twitter по новым правилам с предоставлением номера мобильного телефона и платой за подписку, владелец социальной сети Илон Маск (Elon Musk) вмешался и пояснил, что «сам платит за некоторых пользователей». Те самые синие галочки такие частные пользователи в итоге смогли сохранить без каких-либо затрат. При этом папа римский такой привилегии удостоен не был, возле его учётной записи символа верификации теперь нет. Многие представители шоу-бизнеса тоже не попали под действие «аттракциона неслыханной щедрости» в исполнении Илона Маска.