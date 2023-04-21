Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск начал сам платить за подписку Twitter Blue для некоторых известных пользователей социальной сети
На чём основан его выбор «амнистируемых», понять сложно.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Давнее обещание Илона Маска (Elon Musk) лишить символа верификации те учётные записи в Twitter, владельцы которых не готовы платить по $8 в месяц за подписку Twitter Blue, было реализовано в конце этой недели. Как отмечает Reuters, процесс проходит не без перекосов, и лишний раз доказывает, что если перед правилами пользования социальной сетью все равны, то находятся те, кто «равнее» прочих. Сравнительная степень этого краткого прилагательного в русском языке отсутствует, но по своей смысловой нагрузке в данном контексте весьма уместна.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Когда писатель Стивен Кинг (Stephen King) и звезда баскетбола Леброн Джеймс (LeBron James) признались, что не проходили процедуру верификации учётных записей Twitter по новым правилам с предоставлением номера мобильного телефона и платой за подписку, владелец социальной сети Илон Маск (Elon Musk) вмешался и пояснил, что «сам платит за некоторых пользователей». Те самые синие галочки такие частные пользователи в итоге смогли сохранить без каких-либо затрат. При этом папа римский такой привилегии удостоен не был, возле его учётной записи символа верификации теперь нет. Многие представители шоу-бизнеса тоже не попали под действие «аттракциона неслыханной щедрости» в исполнении Илона Маска.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #twitter blue #платная подписка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск заявил, что Tesla готова продавать электромобили с нулевой прибылью
К концу сентября первые покупатели Tesla Cybertruck смогут получить свои пикапы
Аналитики верят, что Tesla будет вынуждена опустить цену FSD с нынешних $15 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
210
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
96
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
13
Российский БПЛА "Ланцет-3" взорвал патрульное судно Украины под Запорожьем, инцидент попал на камеру
2
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
61
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5

Сейчас обсуждают

Александр Бушланов
07:58
Но если сделать что-то не так, то это может быть смертельно опасно для вашего ПК и вы можете остаться с кирпичом вместо компьютера. Дальше не читал.. аффтар убейся.
Рассмотрим один из основных способов обновления BIOS на персональном компьютере
Просто Хомяк
07:50
Где почитать можно про множество уничтоженных "Абрамсов"? Звучит как фантастика. При каких условиях произошли эти потери? Про броню и именно тяжёлую БМП тоже сомнительное утверждение, особенно с учёто...
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Leonator
07:50
Совершенно верно. Так что зря минусите. Не делать же вид, что все норм, раз война? Это как раз халатность в чистом виде, что бомба отделилась от самолета на своей территории и над населенным пунктом. ...
Минобороны: повреждения в Белгороде вызваны нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолёта Су-34
AmazingShot
07:44
где панику увидел?
Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО уже летом этого года
Leonator
07:44
Проблема по сути даже не в Панели задач... В качестве темы это было бы даже идеально - домохозяйкам Панель Управления из 11, чтобы в настройки не лезли, красноглазикам - как в ХР-Vista-7. Но как раз б...
Windows 11 скоро получит функцию запрета объединения значков приложений на панели задач
Игорь Павленко
07:44
У вас дядя на ноктульной фабрике работает, у него этих ноктуа просто завались, вот и шлет кому попало?
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
VRoman
07:44
Пару таких на АМДшный APU :-)
SK Hynix представила модули HBM3 емкостью 24 ГБ со скоростью 819 ГБ/с
Mr. Night
07:43
Да и без из товаров проживем. Россия давно уже самодостаточна, благодаря созидательной политике Владимира Путина.
Bloomberg: G7 рассматривают полный запрет экспорта в Россию
Фёдор Черный
07:40
30
Солдат ВСУ: "Из всего взвода за сутки в Бахмуте уцелело лишь три человека - это был настоящий ад"
Игорь Павленко
07:39
Тут сравнение воздуха идет, каким боком тут вода?
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем