Компания Microsoft выпустила крупное обновление технологии DirectStorage, позволяющей сократить время загрузки игр. Версия 1.2 получила поддержку жёстких дисков, о чём очень давно редмондцев просили разработчики.
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Чтение данных с жёстких дисков происходит через буферизацию, что должно компенсировать относительно продолжительное время их поиска. В то же время DirectStorage обращался к файлам, минуя данный механизм, из-за чего HDD не были совместимы с предыдущими версиями данного API.
Новая редакция DirectStorage обзавелась поддержкой HDD, благодаря чему графические процессоры получили возможность запрашивать данные у жёстких дисков напрямую. Теперь сжатые игровые ресурсы быстро распаковываются средствами GPU.
В свою очередь, разработчики игр смогут получать у ПК обратную связь и выяснять, что используется при распаковке ресурсов: центральный или графический процессор. Любопытно, что Microsoft поэтапно снижала требования к оборудованию с каждым новым апдейтом DirectStorage. На заре становления технологии поддерживались только накопители NVMe, позже редмондцы добавили поддержку AHCI (SATA), а сейчас вот дело дошло и до обычных HDD.