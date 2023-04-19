Под видом ничего не значащего приложения от якобы непонятной конторы.

Как известно, мобильная техника Apple в России стала «токсичной» по причине невозможности официальной установки приложений попавших под санкции банков, необходимых пользователям для управления своими финансами. Связано это с закрытостью операционной системы iOS, которая не допускает установку приложений из сторонних (не App Store) магазинов. В результате попавшим под санкции банкам приходится выкручиваться, публикуя в App Store свои банковские приложения в «замаскированном» виде.

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В частности, неоднократно это уже делал «Сбер», выкладывавший своё банковское приложение в App Store от лица условной компании-однодневки. Впоследствии администрация App Store об этом всё же просекала, но реальность такова, что пользователей мобильной техники Apple в России остаётся огромное количество, в том числе тех, кто покупают аппараты, прибывшие в страну по параллельному импорту, и бросать их на произвол судьбы нельзя. Поэтому сегодня «Сбер» начал рассылать своим пользователям SMS-сообщения с «секретной» прямой ссылкой на приложение SBOL. Через поиск в App Store оно не высвечивается; по всей видимости, чтобы замедлить процесс выявления приложения-«нарушителя» администрацией площадки.

Отметим, что на Android ситуация радикально отличается от iOS: система от Google позволяет устанавливать приложения из сторонних магазинов, поэтому все попавшие под санкции приложения там уже давно устанавливаются через RuStore, NashStore и другие российские «маркетплейсы».

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В конце прошлого года «Сбер» начал предлагать в своих офисах услугу по установке своего приложения на мобильные устройства Apple. Очевидно, далеко не всем по душе такой вариант, поэтому без попыток «выкрутиться» в обозримой перспективе не обойдётся.