А то совсем обнаглели.

Недавно стало известно, что в прошлом году российские производители программного обеспечения, осознав свою мнимую незаменимость вследствие ухода западных конкурентов, начали бешеными темпами повышать цены на свои продукты, забыв, по-видимому, что выбор, благодаря «народным» версиям, есть всегда. Как сообщалось, рост цен на отечественное ПО в прошлом году составлял от 30 % до 50 %. Данный бардак надо разгребать, и вот, сегодня Минцифры сообщило о том, что российские IT-компании договорились следовать саморегулированию цен.

реклама

Как следует из комментария Минцифры, компании взяли на себя обязательство не повышать цены на свою продукцию выше «разумного уровня» вкупе с обязательством размещать актуальную информацию о его стоимости на созданном при поддержке Минцифры портале российского ПО «Руссофт».

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если на компании-разработчики ПО будут поступать жалобы на необоснованное повышение цен, то компанию могут временно — на период проверки — лишить аккредитации.