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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские IT-компании договорились не повышать цены на своё ПО из-за отсутствия зарубежных конкурентов
А то совсем обнаглели.
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Недавно стало известно, что в прошлом году российские производители программного обеспечения, осознав свою мнимую незаменимость вследствие ухода западных конкурентов, начали бешеными темпами повышать цены на свои продукты, забыв, по-видимому, что выбор, благодаря «народным» версиям, есть всегда. Как сообщалось, рост цен на отечественное ПО в прошлом году составлял от 30 % до 50 %. Данный бардак надо разгребать, и вот, сегодня Минцифры сообщило о том, что российские IT-компании договорились следовать саморегулированию цен.

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Как следует из комментария Минцифры, компании взяли на себя обязательство не повышать цены на свою продукцию выше «разумного уровня» вкупе с обязательством размещать актуальную информацию о его стоимости на созданном при поддержке Минцифры портале российского ПО «Руссофт».

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Если на компании-разработчики ПО будут поступать жалобы на необоснованное повышение цен, то компанию могут временно — на период проверки — лишить аккредитации.

#россия #экономика #импортозамещение #программное обеспечение
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