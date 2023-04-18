Чувствуется влияние Дональда Трампа?

По информации Bloomberg, канал Fox News готовит к публикации интервью с Илоном Маском (Elon Musk), в ходе которого он поделился планами о создании собственной платформы генеративного искусственного интеллекта — TruthGPT. До 2019 года Маск принимал участие в деятельности стартапа OpenAI, создавшего позже знаменитый ChatGPT, но эту платформу он считает слишком «политически корректной» и служащей интересам Microsoft в статусе основного спонсора.

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Источник изображения: Bloomberg

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Искусственный интеллект, разрабатываемый Google, Илон Маск тоже считает «тяжеловесом» в этой сфере, а потому собственную платформу TruthGPT позиционирует в качестве «третьей альтернативы», ориентированной на поиск истины в вопросах функционирования Вселенной. Сам по себе искусственный интеллект, как убеждён Маск, таит в себе больше опасности, чем автомобиль или ракета, поскольку теоретически способен уничтожить цивилизацию. Свою платформу TruthGPT миллиардер собирается развивать таким образом, чтобы она считала человечество интересной частью Вселенной, а потому не могла бы предпринимать попытки к его уничтожению.