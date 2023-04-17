Он позволит выносить код для инициализации оборудования в отдельные библиотеки.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания AMD представила открытый проект openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library), в рамках которого развивается набор открытых библиотек с компонентами для упрощения создания прошивок.

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openSIL позволит выносить код для инициализации оборудования в отдельные, независимо тестируемые и сопровождаемые библиотеки на языке C. Такие библиотеки могут статически связываться с основными прошивками без специфических протоколов. По задумке, это должно ускорить и упростить добавление поддержки необходимого оборудования в типовые UEFI-прошивки, а также альтернативные прошивки, созданные на базе платформ CoreBoot, oreboot, FortiBIOS и Project µ.

Разработчикам также не нужно будет раздельно сопровождать прошивки для каждого отдельно взятого типа оборудования. Это позволит повысить их безопасность, упростить тестирование, обеспечить независимую верификацию, унифицировать отслеживание ошибок и уязвимостей.

Уже доподлинно известно, что AMD подготовила первый вариант набора openSIL для эталонной платформы на базе четвёртого поколения процессоров AMD EPYC. Производитель сделал это совместно с компаниями 9elements, AMI, AWS, 3mdeb, Datacom, Google, Meta* и Oxide. Демонстрация первого набора openSIL состоится на конференции OCP Regional Summit, которая пройдёт с 19 по 20 апреля 2023 года.

AMD openSIL включает три базовые библиотеки для статического связывания во время компиляции, в том числе:

xSIM (x86 Silicon Initialization Libraries). Обеспечивает API для базовой инициализации хост-платформы, включая инициализацию DRAM, JEDEC и контроллеров памяти;

xPRF (x86 Platform Reference Library). Это сервисы для инициализации специфичных аппаратных компонентов, таких как GPIO и SMM;

xUSL (x86 Utilities & Services Library). Это вспомогательные внутренние обработчики, используемые в библиотеках xSIM и xPRF, и недоступные для вызова из прошивок.

На данный момент можно с уверенностью говорить, что код не готов к повсеместному использованию и находится на стадии рабочего прототипа. В ближайшее время будут подготовлены инструкции по интеграции с CoreBoot, опубликованы спецификации openSIL Firmware Architecture Specification, появятся прошивки на базе CoreBoot и AMI Aptio OpenEdition для платформы AMD CRB на базе SoC AMD EPYC 4 Gen.

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