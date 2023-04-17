Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD представила openSIL — открытый проект для разработки прошивок
Он позволит выносить код для инициализации оборудования в отдельные библиотеки.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компания AMD представила открытый проект openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library), в рамках которого развивается набор открытых библиотек с компонентами для упрощения создания прошивок.

реклама

openSIL позволит выносить код для инициализации оборудования в отдельные, независимо тестируемые и сопровождаемые библиотеки на языке C. Такие библиотеки могут статически связываться с основными прошивками без специфических протоколов. По задумке, это должно ускорить и упростить добавление поддержки необходимого оборудования в типовые UEFI-прошивки, а также альтернативные прошивки, созданные на базе платформ CoreBoot, oreboot, FortiBIOS и Project µ.

Разработчикам также не нужно будет раздельно сопровождать прошивки для каждого отдельно взятого типа оборудования. Это позволит повысить их безопасность, упростить тестирование, обеспечить независимую верификацию, унифицировать отслеживание ошибок и уязвимостей.

Уже доподлинно известно, что AMD подготовила первый вариант набора openSIL для эталонной платформы на базе четвёртого поколения процессоров AMD EPYC. Производитель сделал это совместно с компаниями 9elements, AMI, AWS, 3mdeb, Datacom, Google, Meta* и Oxide. Демонстрация первого набора openSIL состоится на конференции OCP Regional Summit, которая пройдёт с 19 по 20 апреля 2023 года.

AMD openSIL включает три базовые библиотеки для статического связывания во время компиляции, в том числе:

  • xSIM (x86 Silicon Initialization Libraries). Обеспечивает API для базовой инициализации хост-платформы, включая инициализацию DRAM, JEDEC и контроллеров памяти;
  • xPRF (x86 Platform Reference Library). Это сервисы для инициализации специфичных аппаратных компонентов, таких как GPIO и SMM;
  • xUSL (x86 Utilities & Services Library). Это вспомогательные внутренние обработчики, используемые в библиотеках xSIM и xPRF, и недоступные для вызова из прошивок.

На данный момент можно с уверенностью говорить, что код не готов к повсеместному использованию и находится на стадии рабочего прототипа. В ближайшее время будут подготовлены инструкции по интеграции с CoreBoot, опубликованы спецификации openSIL Firmware Architecture Specification, появятся прошивки на базе CoreBoot и AMI Aptio OpenEdition для платформы AMD CRB на базе SoC AMD EPYC 4 Gen.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

* — Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

#amd #прошивки #opensil
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель для работы с AV1-видео
Связка из двух AMD Radeon Pro Duo заняла первое место в 3DMark11 Performance
OpenAI продолжит закупать ускорители NVIDIA, а Microsoft предпочтёт решения AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
13
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
131
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
44
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
6
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
10
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
6
Диванная аналитика рынка видеоигр с последующим разоблачением
6

Сейчас обсуждают

Kostik_I
13:29
Есть М2 ссд с интерфейсом sata.
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
32.50
13:29
что-то для простоя многовато... хотя судя по всему внутри корпуса не арктический полюс) и тогда +5 градуса выглядят очень даже)
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
fuck_hohol
13:25
будем надеяться, что эти самоубийцы не передумают отправляться в свой последний поход ;)
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
ffe
13:25
Ulefone Armor X8. Проц хелио Р22 из 2018-года. Сто тыщ в антуте, 150 очков в гикбенче. Процентов на 20 слабее хитового снапдракона 625, которых в редминоут4. Ничетак. Думаю, тыщ за тридцать нормальн...
Российская компания F+ tech показала смартфон и планшет на базе ОС «Аврора», которые будут собираться в Калининграде
Kostik_I
13:23
M2 тоже ссд
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Ромарио Соловьев
13:19
А чего вы хотели? Шляхи, как шляхи. Ничего не поменялось!
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
Bisaimon
13:16
Не понимаю. Чтобы города развивались нужна дешевая энергия. Э.э дает очень много преимуществ в плане экономии. Откуда они столько возьмут? а промышленность? Это же полная деградация в плане экономики)...
Германия полностью отказалась от ядерной энергетики
хахахер
13:11
можно и так
Темнокожий актёр Морган Фриман требует запретить слово «афроамериканец»
Nutty8724
13:11
Тут нужно быть внимательным: м.2 порта два, но только один PCI-e x4, а вот второй - PCI-e x2... В b450 чипсетах это почти везде... Да и в b550-х встречается... причем, в b450 переходник не поможет - в...
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
федор куницын
13:11
Слава украине! Сдохни оверклокерс!
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем