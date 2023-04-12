Получается, он теперь доступен в Opera на всех платформах.

Разработчики мобильного браузера Opera для iOS сообщили, что бесплатный VPN-сервис стал доступен абсолютно для всех пользователей. По данным портала 9to5Mac, Opera стала первой компанией, которая смогла подключить данную услугу для всех основных программных платформ.

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VPN-сервис Opera не требует оформления подписки, регистрации аккаунта и даже установки дополнительных расширений. Пользователю нужно только активировать соответствующий переключатель в главном меню браузера. В самой Opera также заявляют, что подобная политика обеспечивает пользователям дополнительный уровень безопасности, поскольку им не приходится лишний раз публиковать свои данные.

Напомним также, что VPN-сервис от Opera сегодня доступен на Windows, macOS, Linux и Android. Впрочем, для российских пользователей данная функция заблокирована ещё с 2021 года.

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Что касается браузера Opera для iOS, то он в скором времени должен обзавестись и другими функциями, среди которых есть, например, возможность демонстрация счёта в спортивных мероприятиях в режиме реального времени.