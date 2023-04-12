Незначительно, но обогнали.

Хотя России в своё время повезло со своевременным появлением соцсети «ВКонтакте» (она же VK), благодаря чему ей удалось отвоевать большую часть рынка России и СНГ у Facebook, с видеохостингами такой же удачи не случилось. В результате YouTube остаётся главным интернет-сервисом просмотра видеороликов в России с ежедневной аудиторией в 50,7 миллионов человек. Несмотря на это, доля VK и Telegram, которые технически могут заменять YouTube, в России постоянно увеличивается, и в марте данные сервисы по ежедневной аудитории превосходили принадлежащий Google видеохостинг.

реклама

Как сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Mediascope, в марте ежесуточная аудитория VK составляла в среднем 53,3 миллиона пользователей, а у Telegram — 50,9 миллиона. на YouTube, в свою очередь, в России ежедневно заходят 50,7 миллионов пользователей.

Важно понимать, что речь идёт не об одних и тех же пользователях ежедневно, поскольку по ежемесячной аудитории YouTube в России пока продолжает значительно опережать VK и Telegram — с 93 млн, 86,9 млн и 76 млн пользователей соответственно.

Что касается Facebook* и Instagram*, то несмотря на блокировку данных сервисов в России, ими в стране продолжают ежедневно пользоваться 1,8 млн и 7,1 млн человек соответственно.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

* — социальные сети Facebook и Instagram в России заблокированы, а владеющая ими компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией с запретом на осуществление в стране её деятельности.