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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Twitter близка к выходу на безубыточность, а рекламодатели вернулись почти в полном составе
В целом ответственность за компанию несёт пёс Илона Маска.
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Медиакорпорации BBC на этой неделе удалось привлечь к трансляции интервью с Илоном Маском (Elon Musk) около 3 млн слушателей, речь преимущественно шла о положении дел в социальной сети Twitter, которую он купил в конце октября за $44 млрд. Надо сказать, что миллиардер время от времени уклонялся от неудобных вопросов, ссылаясь на своё недавнее шуточное назначение генеральным директором Twitter своего пса: «У него есть чёрная водолазка, что вам ещё надо?»

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

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Говоря по делу, Маск отметил, что Twitter уже близка к выходу на безубыточность, а большинство рекламодателей, которые воздерживались от сотрудничества с компанией после смены собственника, либо вернулись в ряды клиентов, либо пообещали это сделать. Заодно миллиардер пояснил, что от почти 7500 сотрудников в штате Twitter осталось не более полутора тысяч человек.

#финансы #илон маск #twitter #twitter и илон маск
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