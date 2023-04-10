Есть такое предположение, да.

Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Фёдор Дбар предположил, что к 2025 году 99 % российских организаций перейдут от операционной системы Windows на Linux. Дбар убеждён, что процент выстроенных на ОС Windows IT-систем в госструктурах снизится до 20 % уже к концу текущего года.

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«Сложнее всего будет внедрить Linux тем организациям, у которых на Windows завязаны системы управления технологическими процессами или критичные бизнес-приложения», — убеждён представитель «Кода Безопасности».

В «Коде Безопасности» считают, что у многих коммерческих компаний не получится полностью отказаться от парка ПК с Windows. Это связано с тем, что большая часть IT-инфраструктуры компаний «годами выстраивались на основе этого ПО». Здесь проще привести конкретный пример: в 2021 году соотношение Windows и Linux в российских компаниях оценивалось как 95% к 5%, а к 2025 году в коммерческих организациях, а также в компаниях с государственным участием может составить 50%.

Эксперты рынка убеждены, что в настоящее время выпуск продуктов на других платформах может быть проблемой для многих разработчиков, так как для адаптации под Linux им придётся фактически создавать с нуля свои решения, а также привлекать к проектам специалистов по Linux, которых на рынке не так много и на все компании их может просто не хватить.

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Напомним, в сентябре 2022 года Минцифры начало менять правила включения программ в реестр отечественного ПО для того, чтобы разработчики оптимизировали свои решения под Linux, поскольку до этого в реестре большая часть ПО поддерживала только Windows. Ведомство пояснило, что данные мероприятия проводятся в интересах импортозамещения для перехода на отечественные версии Linux типа Astra Linux, Alt Linux, «Роса», РЕД ОС, а также для получения вендорами решений преференций при госзакупках и налоговых льгот.