Это новый веб-стандарт для аппаратного ускорения графики и вычислений.

Компания Google объявила о включении по умолчанию поддержки графического API WebGPU и языка шейдера WGSL (WebGPU Shading Language) в ветке Chrome 113, релиз которой должен состояться 2 мая.

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WebGPU — это программный интерфейс для выполнения операций на стороне GPU. Ближайшие аналоги данного программного продукта — Direct3D 12, Vulkan и Metal, на которых ложится рендеринг и вычисления.

WebGPU — это новый веб-стандарт и набор инструкций для аппаратного ускорения графики и вычислений. Он позволяет осуществлять рендеринг на графическом процессоре видеокарты с доступом к её более продвинутым функциям. Он способен снизить нагрузку на JavaScript при том же уровне графики и обеспечить трёхкратное улучшение выводов из моделей машинного обучения. Это стало возможным благодаря более гибкому программированию на графическом процессоре и доступу к расширенным возможностям, которые не были доступны на предыдущем WebGL.

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Новый WebGPU является совместной разработкой компаний Google, Mozilla, Apple, Intel и Microsoft.Данный API поддерживает Windows с DirectX 12, macOS и Chrome OS с поддержкой Vulkan. Что касается Android, то там поддержка будет реализована в ближайшем будущем. Первая итерация WebGPU уже доступна в Chrome, в браузерах Firefox и Safari она появится позже.