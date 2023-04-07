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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Microsoft придётся раскошелиться на $3 млн за нарушение антироссийских санкций
И ограничений в отношении других стран.
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По информации Reuters, корпорация Microsoft выразила готовность уплатить $3 млн штрафов за 1339 случаев нарушения экспортных ограничений США в отношении поставок программного обеспечения и оказания услуг на территории Кубы, Ирана, Сирии и России. Казалось бы, все условия для ужесточения санкций в отношении России были созданы в прошлом году, но источники утверждают, что основная часть претензий американских регуляторов относится к предоставлению лицензий Microsoft на использование фирменного ПО на территории Крыма с 2014 года.

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Источник изображения: Reuters

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Компания, как отмечается в заявлении Министерства финансов США, не противодействовала следствию и добровольно сообщила о нарушениях со своей стороны. На тот момент Microsoft не могла контролировать использование своего программного обеспечения на территории Крыма, зато в прошлом году возникли подходящие условия для введения более широких запретов. Впрочем, как показывает практика, политика Microsoft в отношении российских пользователей с тех пор неоднократно смягчалась.

#microsoft #сша #санкции #штраф
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