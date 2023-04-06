Добавлена поддержку Java 20, например.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Разработчики из JetBrains обновили мощную IDE для автоматизации тестирования Aqua. В свежей версии программного продукта была добавлена поддержка Java 20, ускорена работа импорта объектов из Maven и проведены нужные правки в работе интерфейса.

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Говоря об основных нововведениях, можно упомянуть следующее:

Веб-инспектор теперь предупреждает о ненадёжных сайтах, показывая диалоговое окно с данными сертификата и предоставляет пользователю возможность самому принимать решение о переходе по ссылке.

Функция автоматического дополнения для имён идентификаторов и классов отныне предлагает существующие названия с открытой веб-страницы.

Улучшения для редактора Markdown.

Журнал всех контейнеров Docker теперь доступен в окне Docker Compose.

Улучшенный процесс проверки кода для GitHub.

Поле настроек JVM поддерживает автоматическое заполнение полей.

Добавлена функция масштабирования всего интерфейса Aqua.

Новый инструмент Python Packages, который позволяет управлять установленными пакетами.

Напомним, Aqua доступна в виде плагина для InteliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional и WebStorm. Фирменная среда разработки для тестирования доступна в виде отдельного приложения, которое пребывает в раннем доступе.

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Сам плагин Aqua позволяет автоматизировать только UI-тесты, а полноценное приложение также позволяет проводить тесты веб-API и юнит-тесты. Если кому интересно (а, скорее всего, он про это уже знает), то JetBrains также выпустила PyCharm 2023.1, IntelliJ IDEA 2023.1 и WebStorm 2023.1. Все инструменты можно сказать с официально сайта разработчика.