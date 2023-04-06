Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
JetBrains обновила мощную IDE для автоматизации тестирования Aqua
Добавлена поддержку Java 20, например.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики из JetBrains обновили мощную IDE для автоматизации тестирования Aqua. В свежей версии программного продукта была добавлена поддержка Java 20, ускорена работа импорта объектов из Maven и проведены нужные правки в работе интерфейса.

реклама

Говоря об основных нововведениях, можно упомянуть следующее:

  • Веб-инспектор теперь предупреждает о ненадёжных сайтах, показывая диалоговое окно с данными сертификата и предоставляет пользователю возможность самому принимать решение о переходе по ссылке.
  • Функция автоматического дополнения для имён идентификаторов и классов отныне предлагает существующие названия с открытой веб-страницы.
  • Улучшения для редактора Markdown.
  • Журнал всех контейнеров Docker теперь доступен в окне Docker Compose.
  • Улучшенный процесс проверки кода для GitHub.
  • Поле настроек JVM поддерживает автоматическое заполнение полей.
  • Добавлена функция масштабирования всего интерфейса Aqua.
  • Новый инструмент Python Packages, который позволяет управлять установленными пакетами.

Напомним, Aqua доступна в виде плагина для InteliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional и WebStorm. Фирменная среда разработки для тестирования доступна в виде отдельного приложения, которое пребывает в раннем доступе.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сам плагин Aqua позволяет автоматизировать только UI-тесты, а полноценное приложение также позволяет проводить тесты веб-API и юнит-тесты. Если кому интересно (а, скорее всего, он про это уже знает), то JetBrains также выпустила PyCharm 2023.1, IntelliJ IDEA 2023.1 и WebStorm 2023.1. Все инструменты можно сказать с официально сайта разработчика.

#jetbrains
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
28
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
255
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
11
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
17
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
6
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
60
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
10

Сейчас обсуждают

Олег Власов
16:19
Содом должен быть разрушен.Только Т.Карлсона жаль-обьективный ведущий,он не делает реверансов в сторону России,обнажает все недостатки страны-террориста пендостана.
Самый популярный ведущий в истории США заявил, что его страна не переживет схватку с Россией
REY_B_
16:17
Упрощённая, удешевлённая и уменьшенная версия F-35. Это уже само по себе характеризует.
Новый южнокорейский истребитель KF-21 успешно прошёл первую серию испытаний вооружения
Надежда Непша
16:14
Видио смотреть то страшно, не то что рядом находиться. Заживо жарит.
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
Лаврентий Коноплёв
16:09
https://t.me/antifishechki/70712
Макрон призвал Си Цзиньпина помочь вернуть Россию за стол переговоров
FelsheR-BAN100707
16:04
Или очень маленькая, Варшава если кто-то в польше забыл - тоже русский город!)))
Зеленский: Между Польшей и Украиной не будет границ
dagnoparte
15:59
Хабек детский сказочник, т.е. если он подобное заявляет, то это значит что 100% немецкие наёмники появятся на территории бывшей украины.
Вице-канцлер Германии исключил появление немецких войск на Украине
Виталий Евченко
15:58
Убедился ?
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Виталий Евченко
15:57
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Николай Тищенко
15:56
Хороша Маша, но не наша. 33600 долларов умножить на 150 рублей равно 5040000 рублей. Плюс обход санкций, плюс растаможка, плюс "хоца заработать на ведерко красной икры", итого: лямов 7. Так-то лучше М...
Toyota представила Prius Prime нового поколения
RESPEKTROMETR
15:56
Нифига себе пыня боты минусуютXD
Курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем