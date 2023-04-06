Разработчики из JetBrains обновили мощную IDE для автоматизации тестирования Aqua. В свежей версии программного продукта была добавлена поддержка Java 20, ускорена работа импорта объектов из Maven и проведены нужные правки в работе интерфейса.
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Говоря об основных нововведениях, можно упомянуть следующее:
- Веб-инспектор теперь предупреждает о ненадёжных сайтах, показывая диалоговое окно с данными сертификата и предоставляет пользователю возможность самому принимать решение о переходе по ссылке.
- Функция автоматического дополнения для имён идентификаторов и классов отныне предлагает существующие названия с открытой веб-страницы.
- Улучшения для редактора Markdown.
- Журнал всех контейнеров Docker теперь доступен в окне Docker Compose.
- Улучшенный процесс проверки кода для GitHub.
- Поле настроек JVM поддерживает автоматическое заполнение полей.
- Добавлена функция масштабирования всего интерфейса Aqua.
- Новый инструмент Python Packages, который позволяет управлять установленными пакетами.
Напомним, Aqua доступна в виде плагина для InteliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional и WebStorm. Фирменная среда разработки для тестирования доступна в виде отдельного приложения, которое пребывает в раннем доступе.
Сам плагин Aqua позволяет автоматизировать только UI-тесты, а полноценное приложение также позволяет проводить тесты веб-API и юнит-тесты. Если кому интересно (а, скорее всего, он про это уже знает), то JetBrains также выпустила PyCharm 2023.1, IntelliJ IDEA 2023.1 и WebStorm 2023.1. Все инструменты можно сказать с официально сайта разработчика.